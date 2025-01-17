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تعرف على موعد شهر رمضان 2025

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تعبيرية
الجمعة، 17-01-2025 11:25 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت معدلات البحث في الآونة الأخيرة عن موعد شهر رمضان لعام 2025، الذي يعد من أهم الأشهر في التقويم الهجري، ويتميز بأجوائه الروحانية وطقوسه الدينية الخاصة.

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من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان 2025 يوم السبت الموافق 1 مارس 2025، ويستمر لمدة 29 أو 30 يومًا وفقًا للتوقعات الفلكية.


وسيتم التأكد من الموعد النهائي لبداية الشهر بعد استطلاع الهلال في يوم 29 من شهر شعبان لعام 1446هـ.


وفقًا للحسابات الفلكية، يتبقى 42 يومًا على بداية شهر رمضان 2025، الذي يترقبه المسلمون لبدء شهر العبادة والتقوى.


ويعد شهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة الهجرية، وقد خصه الله بفضائل عظيمة، حيث يعد صيامه فريضة على كل مسلم استنادًا إلى قوله تعالى: "شَهَرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ".


ويعتبر صوم رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة، كما جاء في الحديث النبوي الشريف: "بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إله إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ".

 

مصراوي

 
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