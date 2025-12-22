الإثنين 2025-12-22 01:32 م

تعمل وهي مطفأة.. أجهزة منزلية ترفع فاتورة الكهرباء دون أن نشعر

ل
تعبيرية
الإثنين، 22-12-2025 11:45 ص

الوكيل الإخباري-   يحاول كثيرون خفض استهلاك الكهرباء عبر إطفاء الأجهزة المنزلية عند عدم استخدامها، إلا أن ما لا يعرفه البعض أن عدداً من هذه الأجهزة يواصل استهلاك الطاقة حتى وهي في وضع الإيقاف، ما يؤدي إلى ارتفاع الفاتورة الشهرية بشكل غير ملحوظ.

اضافة اعلان


وبحسب تقارير متخصصة، تُعد أجهزة التلفاز الذكية، وأجهزة الاستقبال، وألعاب الفيديو، والراوترات، إضافة إلى شواحن الهواتف المتصلة بالكهرباء، من أبرز مصادر ما يُعرف بـ«الطاقة الشبحية»، إذ تستمر بسحب التيار للحفاظ على الإعدادات أو الاستعداد للتشغيل السريع.


كما تساهم بعض الأجهزة المنزلية الصغيرة، مثل ماكينات القهوة والميكروويف المزودة بشاشات رقمية، في استهلاك الكهرباء بشكل دائم طالما بقيت موصولة بالمقبس.


وينصح خبراء الطاقة بفصل هذه الأجهزة تماماً عن الكهرباء عند عدم الحاجة إليها، أو استخدام مشترك كهربائي مزود بزر إيقاف، لما لذلك من دور فعّال في تقليل الهدر وخفض قيمة الفاتورة، إلى جانب إطالة عمر الأجهزة نفسها.

 

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ن

فن ومشاهير يسرا خارج الموسم الرمضاني 2026

اختتام برنامج تدريبي لزيادة مهارات الإعلام الرقمي لمسؤولي التربية في إقليم الوسط

أخبار محلية اختتام برنامج تدريبي لزيادة مهارات الإعلام الرقمي لمسؤولي التربية في إقليم الوسط

نه

فن ومشاهير صدمة في وسط الفني ..وفاة فنان لبناني مشهور

الدولار

أسواق ومال انخفاض الدولار عالميا

جامعة مؤتة

أخبار محلية يوم علمي بكلية الآداب في جامعة مؤتة

وزارة الاتصال الحكومي

أخبار محلية منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير الاقتصاد الرقمي

ازمة سير

شؤون برلمانية نائب يفجر مفاجأة حول عدد السيارات غير المرخصة في الأردن

لاا

فن ومشاهير ملك جبر الخواطر.. تامر حسني يتعهد بعلاج طفلة وتوظيف فتاة - فيديو



 






الأكثر مشاهدة