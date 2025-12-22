تعمل وهي مطفأة.. أجهزة منزلية ترفع فاتورة الكهرباء دون أن نشعر

وبحسب تقارير متخصصة، تُعد أجهزة التلفاز الذكية، وأجهزة الاستقبال، وألعاب الفيديو، والراوترات، إضافة إلى شواحن الهواتف المتصلة بالكهرباء، من أبرز مصادر ما يُعرف بـ«الطاقة الشبحية»، إذ تستمر بسحب التيار للحفاظ على الإعدادات أو الاستعداد للتشغيل السريع.
كما تساهم بعض الأجهزة المنزلية الصغيرة، مثل ماكينات القهوة والميكروويف المزودة بشاشات رقمية، في استهلاك الكهرباء بشكل دائم طالما بقيت موصولة بالمقبس.
وينصح خبراء الطاقة بفصل هذه الأجهزة تماماً عن الكهرباء عند عدم الحاجة إليها، أو استخدام مشترك كهربائي مزود بزر إيقاف، لما لذلك من دور فعّال في تقليل الهدر وخفض قيمة الفاتورة، إلى جانب إطالة عمر الأجهزة نفسها.
