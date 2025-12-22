تعمل وهي مطفأة.. أجهزة منزلية ترفع فاتورة الكهرباء دون أن نشعر

الوكيل الإخباري- يحاول كثيرون خفض استهلاك الكهرباء عبر إطفاء الأجهزة المنزلية عند عدم استخدامها، إلا أن ما لا يعرفه البعض أن عدداً من هذه الأجهزة يواصل استهلاك الطاقة حتى وهي في وضع الإيقاف، ما يؤدي إلى ارتفاع الفاتورة الشهرية بشكل غير ملحوظ.

وبحسب تقارير متخصصة، تُعد أجهزة التلفاز الذكية، وأجهزة الاستقبال، وألعاب الفيديو، والراوترات، إضافة إلى شواحن الهواتف المتصلة بالكهرباء، من أبرز مصادر ما يُعرف بـ«الطاقة الشبحية»، إذ تستمر بسحب التيار للحفاظ على الإعدادات أو الاستعداد للتشغيل السريع.



كما تساهم بعض الأجهزة المنزلية الصغيرة، مثل ماكينات القهوة والميكروويف المزودة بشاشات رقمية، في استهلاك الكهرباء بشكل دائم طالما بقيت موصولة بالمقبس.