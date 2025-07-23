تعود إلى 3 آلاف عام.. العثور على لوحة بطول 5 أمتار في البيرو - صورة

وعُثر على الجدارية في موقع "هواكا يولاندا" الأثري، الذي يبعد نحو 580 كيلومتراً عن العاصمة ليما.
وقالت أنّا سيسيليا موريسيو، مديرة الحفريات في الموقع وباحثة في الجامعة البابوية الكاثوليكية في البيرو، إن الجدارية تتميّز بخصائص فريدة في علم الآثار البيروفي، مشيرة إلى أنها "واحدة من أقدم الجداريات التي عُثر عليها في المنطقة وتُبرز غنى الرمزية والثقافة في تلك الحقبة".
وتُصوّر الجدارية، التي يزيد طولها عن 5 أمتار وارتفاعها عن مترين، مشاهد بحرية تشمل أسماكاً ونجوماً وشباك صيد ونباتات.
وأكدت موريسيو أن "هذا النوع من الرسومات والأيقونات لم يُعثر عليه سابقاً"، مضيفة أن الاكتشاف يُبرز "الثراء التاريخي والثقافي للشعب البيروفي منذ آلاف السنين".
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