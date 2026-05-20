تغييران بسيطان في العادات اليومية يساعدان على التخلص من الشخير

الوكيل الإخباري- حذّرت دراسة أسترالية حديثة من أن حالات انقطاع النفس النومي المرتبط بالشخير قد تتضاعف خلال الـ75 عاماً المقبلة بسبب التغير المناخي والاحتباس الحراري.





ويُعد انقطاع النفس النومي من الاضطرابات الشائعة التي تؤدي إلى توقف التنفس بشكل متكرر أثناء النوم، ما يسبب انخفاض مستويات الأكسجين في الدم ويرفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وداء السكري من النوع الثاني.



وأشار التقرير إلى أن الشخير يزداد شيوعاً مع التقدم في العمر، فيما أكد خبراء أن فقدان الوزن يمكن أن يساعد بشكل واضح في التخفيف من المشكلة، خاصة أن الدهون المتراكمة حول الرقبة تضغط على مجرى التنفس أثناء النوم.



كما أوصى مختصون بالنوم على الجانب بدلاً من الظهر، باعتبارها من أكثر الطرق البسيطة التي تساعد في تقليل الشخير وتحسين التنفس أثناء النوم.





