تفاصيل سقوط وتحطم طائرة مغربية في مطار "فاس سايس" (فيديو)

وقد سارعت فرق الإطفاء إلى موقع الحادث لإخماد حريق صغير شب في الطائرة بعد الحادث. ولم يكن على متن الطائرة أي ركاب، وكان الطاقم مكونًا من ثلاثة أفراد فقط. تم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي في مدينة فاس لتلقي العلاج اللازم.
ورغم الحادث، أكدت المصادر أن الطاقم في حالة جيدة ولا توجد وفيات، كما أصيب راعي غنم كان بالقرب من مكان الحادث. فتح الدرك الملكي المغربي تحقيقًا في الحادث، في حين كشف مكتب التحقيقات والتحاليل المتعلقة بحوادث الطيران المدني التابع لوزارة النقل واللوجيستيك عن انتقال فريق من المحققين الفنيين إلى مكان الحادث للتحقيق في ملابساته وتحديد أسباب الخلل.
الحادث وقع في الساعة 16:10 بتوقيت المغرب، والطائرة كانت تحمل رقم التسجيل CN-TKC، وتشغلها شركة إير أوسيان. وأكدت وزارة النقل المغربية أنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتسليط الضوء على الحادث وضمان سلامة النقل الجوي، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم المزيد من المعلومات مع تقدم التحقيقات.
-
أخبار متعلقة
-
التلسكوب جيمس ويب يوثق تفاصيل اختفاء كوكب داخل نجمه - فيديو
-
مصرع رجل علق في حبل منطاد هوائي بالهند - فيديو
-
لون غير موجود.. دراسة جديدة تكشف: "إنه مجرد خدعة"
-
صور مؤلمة من قلب المروحية المنكوبة.. "كانوا يحتفلون بعيد ابنهم" في إسبانيا
-
ماكرون يدخن الشيشة في مصر؟ مقطع متداول يُثير الجدل
-
3 طرق بسيطة تمنع التصاق المخبوزات بالصينية
-
حفل زفاف ملكي سعودي يلفت الأنظار.. فستان الأميرة حصة يُبهر رواد التواصل - فيديو
-
دليل شامل لتحضيرات حفل زفاف صيفي مميز