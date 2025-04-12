تفاصيل سقوط وتحطم طائرة مغربية في مطار "فاس سايس" (فيديو)

الوكيل الإخباري- في حادثة مرعبة، انزلقت طائرة خاصة من نوع H25B على مدرج مطار مدينة فاس في وسط المغرب، ما تسبب في إصابة ثلاثة من أفراد طاقمها بجروح. وكانت الطائرة قادمة من مدينة مراكش في رحلة داخلية، حيث تسبب خلل فني في نظام الفرامل خلال محاولة الطاقم الهبوط في المطار، مما أدى إلى انزلاق الطائرة.

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وقد سارعت فرق الإطفاء إلى موقع الحادث لإخماد حريق صغير شب في الطائرة بعد الحادث. ولم يكن على متن الطائرة أي ركاب، وكان الطاقم مكونًا من ثلاثة أفراد فقط. تم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي في مدينة فاس لتلقي العلاج اللازم.



ورغم الحادث، أكدت المصادر أن الطاقم في حالة جيدة ولا توجد وفيات، كما أصيب راعي غنم كان بالقرب من مكان الحادث. فتح الدرك الملكي المغربي تحقيقًا في الحادث، في حين كشف مكتب التحقيقات والتحاليل المتعلقة بحوادث الطيران المدني التابع لوزارة النقل واللوجيستيك عن انتقال فريق من المحققين الفنيين إلى مكان الحادث للتحقيق في ملابساته وتحديد أسباب الخلل.



الحادث وقع في الساعة 16:10 بتوقيت المغرب، والطائرة كانت تحمل رقم التسجيل CN-TKC، وتشغلها شركة إير أوسيان. وأكدت وزارة النقل المغربية أنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتسليط الضوء على الحادث وضمان سلامة النقل الجوي، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم المزيد من المعلومات مع تقدم التحقيقات.