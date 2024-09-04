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تفاصيل وفاة شاب تنبأ برحيله قبل شهر في مصر

الشاب الراحل عبد الله حسن زهرة
الشاب الراحل عبد الله حسن زهرة
الأربعاء، 04-09-2024 09:35 ص

الوكيل الإخباري-   تنبأ برحيله قبل شهر من وفاته، ليترك عبد الله حسن زهرة حزنًا كبيرًا في قلوب أصدقائه وأسرته، الذين نعوه بكلمات مؤثرة عبر حساباتهم على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث تحولت صفحة الشاب الراحل ابن محافظة القاهرة إلى دفتر عزاء.

تنبأ برحيله قبل شهر
«عندي إحساس أني قريب أوي ماشي»، كلمات مؤثرة دونها عبد الله عبر حسابه على «فيسبوك»، حيث تنبأ برحيله قبل شهر من وفاته، متابعًا: «لقد شاع الموت بين الشباب وكثر موت الفجأة، فاللهم إن كان لقائي بك قريبًا، احسن ختامي يا الله، واقبضني على حال تحبه وترضاه عني».

لم يصدق أصدقاء الشاب عبد الله زهرة خبر رحيله، الذي شكل صدمة بالنسبة لهم، فلم يتوقعوا أن يرحل صديقهم ورفيق عمرهم بين عشية وضحاها، لينعوه بكلمات تقشعر لها القلوب. إذ كتب أحدهم: «إنا لله وإنا إليه راجعون، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك لمحزونون، البقاء لله عبد الله حسن في ذمة الله، كنت من أنضف وأطيب الناس والله يا حبيبي».

وكتب آخر: «إنا لله وإنا إليه راجعون، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك لمحزونون، البقاء لله وحده، عبد الله من أنضف وأجدع الشباب اللي قابلتهم، ربنا دائمًا اختياره بيبقى للي زيك يا ابني، ربنا يصبر أهلك يا رب، وتكون أحلى عريس في الجنة، ربنا يرحمك يا حبيبي ويسكنك الفردوس الأعلى».

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المصدر  : الوطن

 
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