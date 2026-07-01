الأربعاء 2026-07-01 04:26 م

تقاعد فينتون سيرف.. نهاية مسيرة أحد رواد الإنترنت

بثص
فينتون سيرف
 
الأربعاء، 01-07-2026 01:31 م
الوكيل الإخباري-   أعلن فينتون سيرف، الملقب بـ أبو الإنترنت، تقاعده من منصبه ككبير مبشري الإنترنت في شركة غوغل بعد أكثر من 20 عامًا من العمل، منهياً واحدة من أبرز المسيرات في تاريخ التكنولوجيا.اضافة اعلان


ويُنسب إلى سيرف، البالغ 83 عامًا، وزميله روبرت كان، تطوير بروتوكول TCP/IP في سبعينيات القرن الماضي، وهو الأساس الذي يقوم عليه الإنترنت الحديث.

وخلال مؤتمر Open Frontier، شدد سيرف على أن الانتشار المتزايد لوكلاء الذكاء الاصطناعي سيُجبر شركات التكنولوجيا على تبني معايير وبروتوكولات موحدة لضمان التوافق والتكامل بين الأنظمة المختلفة.

كما رأى أن الاعتماد على اللغة الطبيعية وحدها في تواصل أنظمة الذكاء الاصطناعي لن يكون كافيًا بسبب ما تحمله من غموض، مؤكدًا الحاجة إلى وسائل تواصل أكثر دقة بين الوكلاء الذكيين.

وحصل سيرف خلال مسيرته على العديد من الجوائز، أبرزها وسام الحرية الرئاسي الأميركي وجائزة تورينغ.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تحذير هام صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية الضمان تنشر توضيحاً عبر نافذة "غير صحيح" حول استحقاق راتب الفتاة العزباء

فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني يواصل عمليات البحث والإنقاذ عن المفقودين والمحاصرين جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا

أخبار محلية رئيسة فنزويلا تصف إنقاذ الفريق الأردني لطفل فنزويلي بـ"المعجزة"

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

اقتصاد محلي 11 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمّان

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: المحادثات مع إيران تمضي بشكل جيدا جدا

المعايطة يوجّه بإنشاء أربع محطات اتصال لتطبيق الزيارات بتقنية الفيديو لنزلاء مراكز الإصلاح مع ذويهم

أخبار محلية المعايطة يوجّه بإنشاء أربع محطات اتصال لتطبيق الزيارات بتقنية الفيديو لنزلاء مراكز الإصلاح مع ذويهم

ااا

أخبار محلية محافظ معان يتفقد مديريات الأراضي والمالية والأحوال المدنية

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمان تطلق الاستعراض الطوعي المحلي الثاني "نحو مدينة ذكية"

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من جامعة الأزهر الشريف



 
 






الأكثر مشاهدة

 