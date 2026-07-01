تقاعد فينتون سيرف.. نهاية مسيرة أحد رواد الإنترنت

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الوكيل الإخباري- أعلن فينتون سيرف، الملقب بـ أبو الإنترنت، تقاعده من منصبه ككبير مبشري الإنترنت في شركة غوغل بعد أكثر من 20 عامًا من العمل، منهياً واحدة من أبرز المسيرات في تاريخ التكنولوجيا. اضافة اعلان





ويُنسب إلى سيرف، البالغ 83 عامًا، وزميله روبرت كان، تطوير بروتوكول TCP/IP في سبعينيات القرن الماضي، وهو الأساس الذي يقوم عليه الإنترنت الحديث.



وخلال مؤتمر Open Frontier، شدد سيرف على أن الانتشار المتزايد لوكلاء الذكاء الاصطناعي سيُجبر شركات التكنولوجيا على تبني معايير وبروتوكولات موحدة لضمان التوافق والتكامل بين الأنظمة المختلفة.



كما رأى أن الاعتماد على اللغة الطبيعية وحدها في تواصل أنظمة الذكاء الاصطناعي لن يكون كافيًا بسبب ما تحمله من غموض، مؤكدًا الحاجة إلى وسائل تواصل أكثر دقة بين الوكلاء الذكيين.



وحصل سيرف خلال مسيرته على العديد من الجوائز، أبرزها وسام الحرية الرئاسي الأميركي وجائزة تورينغ.





