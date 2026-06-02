تقرير ترامب الطبي يشعل الإنترنت.. كم بلغ وزنه؟

وبحسب مذكرة صادرة عن طبيب البيت الأبيض، الدكتور شون باربابيلا، ارتفع وزن ترامب، البالغ من العمر 79 عاماً، بنحو 6 كيلوغرامات مقارنة بالفحص الطبي السابق.
وخضع ترامب لسلسلة من الفحوصات الطبية الوقائية في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني، شملت فحوص القلب والتصوير المقطعي وتحاليل مخبرية وفحوص الكشف عن السرطان، إضافة إلى استشارات مع أكثر من 20 اختصاصياً.
وأشار التقرير إلى أن طول ترامب يبلغ نحو 190 سنتيمتراً، ما يضع مؤشر كتلة جسمه عند 29.7، وهو أقل بقليل من مستوى السمنة، فيما أوصى الأطباء بمواصلة الاهتمام بإدارة الوزن من خلال تحسين النظام الغذائي وزيادة النشاط البدني.
وأكد التقرير أن ترامب يتمتع بصحة جيدة على مستوى القلب والأوعية الدموية والجهازين التنفسي والعصبي، إضافة إلى اللياقة العامة، مع تسجيل كدمات طفيفة في اليدين عُزيت إلى المصافحة المتكررة وتناول الأسبرين.
