الثلاثاء 2026-06-30 02:20 م

تقرير يكشف سلوكيات مزعجة للركاب على متن الطائرات

ثق
تعبيرية
 
الثلاثاء، 30-06-2026 12:14 م
الوكيل الإخباري-   استعرض تقرير أبرز السلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض الركاب على متن الرحلات الجوية، والتي تتسبب في إزعاج الآخرين وخلق أجواء من التوتر داخل الطائرة.اضافة اعلان


وتصدر هذه السلوكيات طلب تبادل المقاعد، حيث يضغط بعض الركاب على غيرهم للتخلي عن مقاعدهم المحجوزة مسبقاً للجلوس بجانب الأصدقاء أو العائلة، ما يسبب حرجاً للمسافرين الذين دفعوا رسوماً لاختيار مقاعدهم.

كما شمل التقرير ممارسات أخرى مزعجة مثل إمالة المقاعد بشكل مفرط، ورفع الصوت أثناء الحديث، وتشغيل الأجهزة دون سماعات، إضافة إلى عدم الالتزام بالطوابير أثناء الصعود أو النزول من الطائرة.
 
 


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