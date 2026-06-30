تقرير يكشف سلوكيات مزعجة للركاب على متن الطائرات

وتصدر هذه السلوكيات طلب تبادل المقاعد، حيث يضغط بعض الركاب على غيرهم للتخلي عن مقاعدهم المحجوزة مسبقاً للجلوس بجانب الأصدقاء أو العائلة، ما يسبب حرجاً للمسافرين الذين دفعوا رسوماً لاختيار مقاعدهم.
كما شمل التقرير ممارسات أخرى مزعجة مثل إمالة المقاعد بشكل مفرط، ورفع الصوت أثناء الحديث، وتشغيل الأجهزة دون سماعات، إضافة إلى عدم الالتزام بالطوابير أثناء الصعود أو النزول من الطائرة.
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