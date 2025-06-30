تقنية حديثة تقيس العمر البيولوجي وتمنحك فرصة إبطاء الشيخوخة

الوكيل الإخباري- طوّر باحثون تقنية علمية حديثة تتيح قياس معدل تدهور الجسم وتتبع الشيخوخة بدقة، من خلال قطرة واحدة فقط من الدم أو اللعاب. ويُتوقّع أن تُحدث هذه التقنية، المعتمدة على تحليل مثيلة الحمض النووي (DNA methylation)، تحولًا جذريًا في فهمنا للعمر البيولوجي، بل وقد تقدر السنوات المتبقية من حياة الفرد.

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يعتمد هذا التقدير على مفهوم "القدرة الجوهرية"، الذي تُعرّفه منظمة الصحة العالمية بأنه مجموعة القدرات البدنية والعقلية الأساسية مثل المشي، التفكير، الرؤية، السمع، والذاكرة. هذه القدرات تتأثر بعوامل مثل الأمراض، والإصابات، والتقدم في العمر.



"ساعة القدرة الجوهرية" – أداة مستقبلية لتقييم الشيخوخة

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Nature Aging، يُطلق على هذه التقنية اسم DNAm IC، وقد أثبتت فعاليتها في قياس الشيخوخة البيولوجية بشكل أدق من "الساعة الجينية" التقليدية، لأنها تعكس التدهور الوظيفي الحقيقي في الجسم.



الدراسة استندت إلى بيانات أكثر من 1000 مشارك تراوحت أعمارهم بين 20 و102 عام، وقيّمت مؤشرات حيوية تشمل الحركة، الإدراك، الرؤية، السمع، والحالة النفسية. وتبيّن أن الأفراد ذوي القدرة الجوهرية العالية يعيشون في المتوسط 5.5 سنوات أكثر ويتمتعون بصحة أفضل مقارنةً بمن يعانون من تدهور في هذه القدرات.



هل يمكن تحسين القدرة الجوهرية؟

رغم أن التدهور في القدرة الجوهرية يُعد جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة، إلا أن الدراسة كشفت إمكانية إبطائه من خلال تغييرات بسيطة في نمط الحياة:

تناول الأسماك الدهنية (مثل السلمون والماكريل) يرتبط بقدرة جوهرية أعلى.

تقليل استهلاك السكر إلى المعدلات الموصى بها يساعد في الحفاظ على هذه القدرة.

في المقابل، الإفراط في تناول السكريات يسرّع من تدهورها.



نظرة مستقبلية

يرى الخبراء أن هذا النوع من الاختبارات قد يصبح جزءًا من الفحوصات الروتينية خلال السنوات القادمة، لتمكين الأطباء من التدخل المبكر وتحسين جودة حياة كبار السن.



وقال الدكتور توماس هولاند من معهد RUSH للشيخوخة الصحية:

"هذا الاختبار يُعتبر أداة واعدة تمنحنا تصورًا دقيقًا عن الحالة الوظيفية للجسم مقارنة بالعمر الزمني، مما يفتح المجال لتدخلات طبية ونمط حياة أكثر دقة وفعالية."



هذه التقنية لا تتنبأ بالمستقبل فحسب، بل تمنح فرصة لتغييره.