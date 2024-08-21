تقنية صينية بـ 18 ملياراً لإطلاق الأشياء من القمر

وتساعد مزايا سطح القمر - مثل مستوى الفراغ وانخفاض الجاذبية - على إطلاق كبسولتين محمّلتين معًا، ما يقلل من تكلفة كل كبسولة بنسبة 10% مقارنة بالطرق الحالية، حسب روسيا اليوم.
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