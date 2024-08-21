 
الأربعاء 2024-08-21 09:36 ص
 

 

تقنية صينية بـ 18 ملياراً لإطلاق الأشياء من القمر

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 21-08-2024 08:34 ص

الوكيل الإخباري-   ابتكر علماء من الصين وحدة مغناطيسية مشابهة لـ«المنجنيق»، بلغت تكلفتها 18 مليار دولار، لإطلاق الأشياء من سطح القمر إلى الأرض.

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وتشير صحيفة South China Morning Post إلى أن الوحدة تعتمد على تكنولوجيا التعليق المغناطيسي، ومبدأ عملها مشابه لفيزياء رمي المطرقة، حيث تساعد ذراع على تدوير كبسولة تحتوي على أشياء تُطلق إلى الأرض.


وتساعد مزايا سطح القمر - مثل مستوى الفراغ وانخفاض الجاذبية - على إطلاق كبسولتين محمّلتين معًا، ما يقلل من تكلفة كل كبسولة بنسبة 10% مقارنة بالطرق الحالية، حسب روسيا اليوم.

 

وتستخدم في هذه الوحدة ذراعًا طولها 50 مترًا ومحركًا فائق التوصيل الحراري، وبعد 10 دقائق من تشغيله يصل إلى السرعة الفضائية الثانية للقمر التي تعادل 2.4 كم/ثانية. وهذه المنظومة تستخدم الطاقة الشمسية والذرية.

 

البيان

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