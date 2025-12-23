الثلاثاء 2025-12-23 02:24 م

تلفريك الموت في مونتينيغرو.. رحلة شتوية تنتهي بمأساة زوجين - فيديو

غا
تعبيرية
الثلاثاء، 23-12-2025 12:39 م

الوكيل الإخباري-   تحولت عطلة شتوية في شمال مونتينيغرو إلى مأساة، بعد وفاة سائح ألماني يبلغ من العمر 34 عاماً إثر سقوطه من مصعد تزلج في منتجع سافين كوك الجبلي، فيما أصيبت زوجته (30 عاماً) بجروح خطيرة نُقلت على إثرها إلى المستشفى.

اضافة اعلان


وقع الحادث عندما اصطدمت عربتا مصعد هوائي مزدوج، ما أدى إلى انزلاق إحدى العربات على الكابل المعدني وسقوط السائح من ارتفاع نحو 70 متراً. وتمكنت زوجته من البقاء معلقة، لكنها تعرضت لكسر في الفخذ وإصابة في الرأس قبل أن تنقذها فرق الإنقاذ.


وأغلقت السلطات المصعد مؤقتاً لإجراء تحقيق شامل في أسباب الحادث، شمل جمع إفادات العاملين وفحص سجلات الصيانة، مع تكليف خبير هندسي بتحديد سبب الانزلاق والاصطدام.

 

 

24

 
 


gnews

أحدث الأخبار

رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين

أخبار محلية ديوان المحاسبة: تحقيق وفورات مالية بلغت 22.3 مليون دينار

بنك صفوة الإسلامي الراعي الفضي لحفل العشاء التكريمي الثاني لخريجي صندوق الأمان لمستقبل الأيتام

أخبار الشركات بنك صفوة الإسلامي الراعي الفضي لحفل العشاء التكريمي الثاني لخريجي صندوق الأمان لمستقبل الأيتام

أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الشمالية بمحافظة إربد، غدا الأربعاء، لغايات نقل محطة مستشفى أبو عبيدة الجراح الحكومي. وقالت الشركة في بيان، إن الف

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غدا

لى

فن ومشاهير موجة تعاطف عالمية وحملة تبرعات بعد ظهور نجم نيكلوديون مشرّداً في فيديو مؤلم

وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، بسام التلهوني

أخبار محلية وزير العدل: مكافحة الاتجار بالبشر ضرورة لحماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون

هذا ما قاله رئيس الوزراء جعفر حسان بعد فوز النشامى أمام الإمارات

أخبار محلية رئيس الوزراء يتسلم التقرير السنوي لديوان المحاسبة

لا

فن ومشاهير أحمد الفيشاوي يعتدي على مصور في عزاء والدته - فيديو

فا

منوعات فيديو صادم.. تلميذ يفتح النار على مدير مدرسته ويثير رعباً في تركيا



 






الأكثر مشاهدة