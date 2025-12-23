تلفريك الموت في مونتينيغرو.. رحلة شتوية تنتهي بمأساة زوجين - فيديو

الوكيل الإخباري- تحولت عطلة شتوية في شمال مونتينيغرو إلى مأساة، بعد وفاة سائح ألماني يبلغ من العمر 34 عاماً إثر سقوطه من مصعد تزلج في منتجع سافين كوك الجبلي، فيما أصيبت زوجته (30 عاماً) بجروح خطيرة نُقلت على إثرها إلى المستشفى.

وقع الحادث عندما اصطدمت عربتا مصعد هوائي مزدوج، ما أدى إلى انزلاق إحدى العربات على الكابل المعدني وسقوط السائح من ارتفاع نحو 70 متراً. وتمكنت زوجته من البقاء معلقة، لكنها تعرضت لكسر في الفخذ وإصابة في الرأس قبل أن تنقذها فرق الإنقاذ.



وأغلقت السلطات المصعد مؤقتاً لإجراء تحقيق شامل في أسباب الحادث، شمل جمع إفادات العاملين وفحص سجلات الصيانة، مع تكليف خبير هندسي بتحديد سبب الانزلاق والاصطدام.

