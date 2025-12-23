تلفريك الموت في مونتينيغرو.. رحلة شتوية تنتهي بمأساة زوجين - فيديو

وقع الحادث عندما اصطدمت عربتا مصعد هوائي مزدوج، ما أدى إلى انزلاق إحدى العربات على الكابل المعدني وسقوط السائح من ارتفاع نحو 70 متراً. وتمكنت زوجته من البقاء معلقة، لكنها تعرضت لكسر في الفخذ وإصابة في الرأس قبل أن تنقذها فرق الإنقاذ.
وأغلقت السلطات المصعد مؤقتاً لإجراء تحقيق شامل في أسباب الحادث، شمل جمع إفادات العاملين وفحص سجلات الصيانة، مع تكليف خبير هندسي بتحديد سبب الانزلاق والاصطدام.
