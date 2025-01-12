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تلميذ يهاجم مدرسته بزجاجة "مولوتوف" بتونس

زجاجة "مولوتوف"
زجاجة "مولوتوف"
الأحد، 12-01-2025 06:25 م
الوكيل الإخباري-   أقدم تلميذ بإعدادية الزهور بولاية القصرين وسط غرب تونس، يوم السبت، على الاعتداء على مدرسته بزجاجة حارقة "مولوتوف".اضافة اعلان


وذكرت إذاعة "موزاييك" نقلا عن مصدر مسؤول، أن قاصرا عمد إلى الاستعانة بشخص آخر من خارج المؤسسة التربوية للاعتداء على الإعدادية باستعمال زجاجة "مولوتوف" لعدم تمكينه من بطاقة دخول.

وتدخلت الوحدات الأمنية للسيطرة على الوضع وألقت القبض على القاصرين.

وأفاد المسؤول بأن الأمور عادت إلى طبيعتها داخل المؤسسة التربوية.

روسيا اليوم
 
gnews

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