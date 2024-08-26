تمديد حبس مؤسس تطبيق تيليجرام بعد اعتقاله في فرنسا

الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل إعلام، اليوم الاثنين، نقلاً عن محققين، أن مؤسس تطبيق تيليجرام بافيل دوروف ما زال قيد الاحتجاز لدى الشرطة بعد إلقاء القبض عليه في فرنسا منذ يومين للاشتباه في ارتكابه جرائم تتعلق بتطبيق تليجرام لتبادل الرسائل عبر الإنترنت.

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وأفادت تقارير أنه قد تم، مساء أمس الأحد، تمديد احتجاز دوروف، المطلوب في فرنسا والذي تم اعتقاله عقب وصوله إلى مطار لو بورجيه في باريس يوم السبت الماضي قادماً من أذربيجان.



وجاء اعتقاله على خلفية تحقيق أولي بشأن عدم تعديل تطبيق تيليجرام والتعاون مع سلطات إنفاذ القانون بشأن قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات والاحتيال والاعتداءات على الأطفال على منصة التواصل الاجتماعي، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام .



وقالت الشركة التي تدير تطبيق تيليجرام في بيان نُشر عقب القبض على دوروف، إن تطبيق تبادل الرسائل على الإنترنت يلتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي ولم ينتهك أي أنظمة.



وأضافت الشركة في منشور على منصة إكس مساء أمس الأحد أنها "تلتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي"، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية (دي إس إيه) الذي يهدف إلى ضمان إزالة المنصات للمحتوى غير القانوني من صفحاتها بسرعة.



وتابعت الشركة أنه "من العبث الادعاء بأن المنصة أو مالكها مسؤولون عن إساءة استخدام تلك المنصة". وأضافت: "دوروف ليس لديه ما يخفيه ويسافر بشكل متكرر في أوروبا".



وطالت تيليجرام منذ فترة طويلة اتهامات بعدم اتخاذ موقف حازم ضد خطاب الكراهية والأنشطة غير القانونية الأخرى. وقالت الشركة إن إجراءاتها في التعديل "تتوافق مع معايير الصناعة" وهي "تتحسن باستمرار".