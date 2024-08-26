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تمساح يثير ذعر السكان في محافظة مصرية

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 26-08-2024 02:05 م

الوكيل الإخباري-   عثرت السلطات المصرية على تمساح كان قد أثار الذعر بين سكان محافظة الجيزة.

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وكان قد تداول المصريون في المنطقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجود تمساح بترعة الشبرامنتية بنطاق قرية (أبو صير) بمركز ومدينة البدرشين.


وبعد انتشار المعلومة كلف محافظ الجيزة عادل النجار تشكيل لجنة من مركز ومدينة البدرشين والطب البيطري والري ومركز الشرطة، الإبلاغ عن وجود تمساح بأحد المصارف، حيث تولت اللجنة مهمة البحث عن التمساح.

 

وذكر بيان المحافظة أنه تم غلق كل المداخل والمخارج الخاصة بالترعة، لضمان عدم خروج التمساح.
وبعد شفط المياه وتجفيف مسار الترعة بأحد القطاعات باستخدام معدات مدينة البدرشين، تم العثور على التمساح في مصرف (أبو صير).


وأعلنت المحافظة استكمال أعمال تطهير المصرف ومساراته للتأكد من عدم وجود آخرين بالترعة حفاظًا على سلامة الأهالي.


 وأشارت إلى أنها ستراجع الأنشطة المحيطة بمسار الترعة من مزارع حيوانات أو إسطبلات للوقوف على التراخيص الممنوحة وأنشطة عملها، وفقا للبيان.

 
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