تمساح يلتهم تلميذاً أمام أعين شقيقه وزملائه في إندونيسيا - صور

الوكيل الإخباري- شهد نهر في إندونيسيا حادثة مروعة، بعد أن هاجم تمساح ضخم الفتى محمد رافلي حمزة (14 عامًا) أثناء غسله للملابس، وسط صدمة أصدقائه وشقيقه الأصغر الذين شاهدوا الحادث.

اندفع التمساح من المياه وأمسك بالفتى وحمله بعيدًا عن الضفاف قبل أن يختفي في أعماق النهر، بحسب مسؤولين . وبعد عملية بحث واسعة شارك فيها أقارب المتوفي والمتطوعون وفرق الإنقاذ، عُثر على جثة الفتى على بعد نحو 200 متر من موقع الهجوم، تحمل آثار عض متعددة، وفقًا لرئيس شرطة كولونو.



وأكد المتحدث باسم فرق البحث والإنقاذ أن الجثة انتُشلت بجهود مشتركة بين الشرطة والدفاع المدني، محذرًا السكان من الاقتراب من النهر لتجنب حوادث مماثلة.



ولا يعد حادث محمد رافلي الأول من نوعه، إذ توفي طفل آخر يُدعى أَفّان (10 أعوام) في ديسمبر الماضي إثر هجوم تمساح في نهر إنغوي بمحافظة مالوكو الشمالية، وهي منطقة معروفة بنشاط التماسيح، المعروفة باسم "تماسيح المستنقعات".







