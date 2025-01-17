تمنح الدفء والطاقة .. أطباق الشتاء الشعبية من أكثر الدول برودة

أكثر دول العالم برودة
تعد روسيا من أبرد البلدان في العالم، حيث تسجل بعض المناطق درجات حرارة أقل من -60 درجة مئوية في الشتاء، خاصة في سيبيريا.
وتشهد كندا درجات حرارة منخفضة في مناطق مثل يوكون ونونو، حيث تصل درجات الحرارة في الشتاء إلى -40 درجة مئوية أو أكثر. وتتمتع غرينلاند بمناخ قطبي قارس البرودة، مع درجات حرارة شتوية تتراوح بين -30 و-40 درجة مئوية.
بينما تسجل فنلندا درجات حرارة شديدة البرودة، حيث تصل درجات الحرارة إلى -40 درجة مئوية. وتقع مناطق النرويج الشمالية في الدائرة القطبية مما يجعلها عرضة لدرجات حرارة منخفضة قد تصل إلى -40 درجة مئوية.
فماذا تأكل شعوب هذه البلدان في الشتاء للتغلب على برودة الطقس ولمنحهم الطاقة للقيام بمهامهم اليومية؟
روسيا
يُعد فصل الشتاء في روسيا قاسيًا وطويلًا، لذا تتميز المائدة الروسية بأطباق دافئة ومشبعة تساعد الجسم على تحمل البرد، مثل الأطباق التالية:
بورش (Borscht)
قد يُعرف في بعض الدول باسم "حساء البنجر" (الشمندر). يتميز بلونه الأحمر ونكهته الحامضة قليلاً. وعادة ما يقدم مع القشدة الحامضة والبقدونس أو الشبت.
بيلاف (Plov)
طبق أرز يُطهى مع اللحم (عادة لحم الغنم) والبصل والجزر والتوابل مثل الكمون والكزبرة.
بلميني (Pelmeni)
كرات عجين روسية تقليدية محشوة باللحم المفروم، وتعد من أشهر أطباق المطبخ هناك، خاصة في سيبيريا. وتوجد أطباق مشابهة في ثقافات مختلفة حول العالم، وإن اختلفت أسماؤها وطريقة تحضيرها. مثل "ڤارينكي" في أوكرانيا، حيث قد تكون الحشوة لحما أو بطاطس أو جبنًا أو فواكه (كالعنبيه والتوت)، و"بيروجي" في بولندا، التي تتنوع حشواتها بين البطاطس المهروسة والجبن القريش واللحم المفروم والملفوف والفطر، وتقدم مع القشدة الحامضة أو البصل المكرمل.
كندا
خبز البانانك (Bannock)
خبز بسيط من دقيق القمح يُطهى على النار أو يُخبز. كان طعامًا شائعًا لدى السكان الأصليين ويُقدّم ساخنًا مع الزبدة أو المربى.
بوتين (Poutine)
طبق كندي يتكون من بطاطس مقلية مغطاة بالكوردس "Curds" (جبن الحليب المتخثر) مع صلصة المرق الساخنة. تعد هذه الوجبة دافئة ودسمة تمد الجسم بالطاقة.
تورتيير (Tourtière)
فطيرة لحم تقليدية محشوة بلحم مفروم مع توابل عطرية، وتُعد بشكل خاص خلال موسم الأعياد.
غرينلاند
سوب العظام (Suaasat)
حساء دافئ يحضر باستخدام لحم الحيتان مع مكونات بسيطة مثل البصل والبطاطس والشعير.
ماتاك (Muktuk)
وجبة تتكون من قطع جلد الحوت مع طبقة من الدهون، وتؤكل نيئة أو تُقلى لإضافة نكهة مقرمشة.
فيش آند سبودس (Fish and Spuds)
سمك مشوي مع البطاطس المهروسة وصلصة كريمية. كلمة "سبودس" تعني البطاطس، وغالبًا ما تكون مهروسة أو مقلية.
هانجيكوت
وجبة آيسلندية تتكون من لحم الغنم المدخن، وتعد من أشهر الأطباق الشتوية.
النرويج
راكليت ولوتيفيسك
راكليت هو جبن نرويجي يُذاب ويسكب فوق البطاطس والخضراوات.
فنلندا
حساء السلمون (Lohikeitto)
شوربة كريمية تقليدية تعتمد على السلمون الطازج مع البطاطس والشبت، وهي وجبة دافئة وخفيفة تناسب الشتاء.
في مواجهة شتاء العالم القارس، تبرز الأطباق الشتوية كتعبير عن إبداع الشعوب في التكيف مع البرودة الشديدة وتلبية احتياجاتهم من الدفء والطاقة. إن هذه الأطعمة ليست فقط وسيلة للبقاء في الشتاء القاسي، بل أيضًا تعكس قيم المشاركة والدفء الاجتماعي أوقات البرد، وتجمع بين المذاق اللذيذ والذكريات العائلية.
الجزيرة
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