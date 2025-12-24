تنظيف القلاية الهوائية: طرق للتخلص من الدهون والرواسب الداخلية

الوكيل الإخباري- تُعد القلاية الهوائية من أبرز أجهزة المطبخ الحديثة، إذ تتيح طهي الطعام بقليل من الزيت أو بدونه، مع الحفاظ على القرمشة وتقليل المخاطر الصحية. ولضمان كفاءتها وجودة الطهي، يُنصح بتنظيفها بانتظام باتباع خطوات آمنة.

قبل التنظيف:

افصل القلاية عن الكهرباء واتركها تبرد نحو 30 دقيقة.

تنظيف الأجزاء القابلة للفك:

اغسل السلة أو الصينية بالماء الدافئ وسائل الجلي بعد كل استخدام.

لنزع الروائح: امسح بعصير الليمون واتركه 30 دقيقة.

للبقايا العنيدة: انقع الأجزاء 10 دقائق ثم افرك بإسفنجة ناعمة.

حيلة سريعة: ضع ماءً ساخنًا مع سائل جلي في السلة، شغّل القلاية 3 دقائق على 190°م، ثم اغسلها.

إزالة الدهون العنيدة:

استخدم صودا الخبز مع الماء أو سائل الجلي، أو خليط الخل والماء الساخن.

تجنّب الأدوات والمواد الكاشطة للحفاظ على الطلاء غير اللاصق.

تنظيف الداخل والخارج:

لا تغمر القلاية بالماء.

نظّف فتحات التهوية بفرشاة ناعمة، وامسح الهيكل بقطعة قماش مبللة ثم جافة.



تنظيف ملف التسخين:

افركه بلطف بفرشاة أسنان ناعمة وجافة، ويمكن استخدام قطعة قماش مبللة ومعصورة جيدًا.



نصائح للحفاظ على النظافة:

لا تكدّس الطعام وتجنّب الأطعمة شديدة الذوبان.

نظّف القلاية بعد كل استخدام، ونظافة عميقة شهريًا عند الاستخدام اليومي.

استخدم بطانة سيليكون أو ورق زبدة لحماية السلة.