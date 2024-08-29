تنويه هام لسائقي المركبات .. احذر هذه العلامة على "التابلو" !

الوكيل الإخباري- يحتوي تابلو السيارة على العديد من العلامات الاسترشادية التي تنبه قائد السيارة وتلفت انتباهه بسبب وجود عطل ما بالسيارة، ومن بين تلك العلامات التي تظهر على لوحة القيادة وتثير القلق علامة ABS، وهي تدل على "نظام منع انغلاق المكابح".

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أسباب ظهور علامة ABS في تابلو السيارة

علامة ABS تعتبر واحدة من أكثر العلامات أهمية، لأنها تشير إلى وجود خلل في نظام ABS، والذي يعد من الأنظمة الحيوية بالسيارة والذي يحافظ على سلامة القيادة.



نظام الـ ABS هو نظام يمنع انغلاق الفرامل أثناء الضغط عليها بشدة، وذلك يساعد السائق في السيطرة على السيارة ويقلل من مسافة التوقف. تعمل هذه الأنظمة بشكل صحيح لتعزيز السلامة ومنع الحوادث على الطرق.



تلف مستشعرات السرعة

مستشعرات السرعة الموجودة في العجلات تعمل على قياس سرعة دوران كل عجلة. بالتالي، إذا حدث أي خلل في أحد هذه المستشعرات، يتوقف نظام ABS عن العمل بشكل صحيح، مما يؤدي إلى ظهور علامة ABS في تابلو السيارة.



ظهور مشاكل في وحدة التحكم المركزية

وحدة التحكم المركزية في نظام ABS هي المسؤولة عن التشغيل بشكل صحيح. بالتالي، إذا تعرضت هذه الوحدة لأي خلل كهربائي أو تقني، يؤدي ذلك إلى توقف النظام عن العمل ويظهر تنبيه على لوحة القيادة.



تآكل الأسلاك

الأسلاك تقوم بالربط بين مستشعرات السرعة ووحدة التحكم. بالتالي، تتعرض هذه الأسلاك للتآكل والتلف نتيجة مرور الوقت، مما يؤدي إلى عدم نقل المعلومات بشكل صحيح وظهور علامة ABS في السيارة.



انخفاض مستوى سائل الفرامل

نظام الـ ABS يعتمد على سائل الفرامل للعمل بشكل صحيح. إذا كان مستوى السائل منخفضًا، فإن ذلك يؤثر على أداء النظام ويؤدي إلى ظهور علامة ABS في السيارة.



ظهور عطل في المضخة الهيدروليكية

المضخة الهيدروليكية هي جزء من نظام ABS وتعمل على توزيع الضغط بالمكابح بشكل متساوي. إذا تعرضت هذه المضخة لأي خلل، فإن النظام قد لا يعمل بشكل صحيح، مما يؤدي إلى ظهور علامة ABS في السيارة.