توصيات للتعامل مع الطقس الحار

الوكيل الإخباري- حذّر أطباء قلب من أن الطقس الحار يزيد العبء على القلب والأوعية الدموية، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب المختلفة، مؤكدين أن ارتفاع درجات الحرارة قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.





وأوضح الأطباء أن ارتفاع حرارة الجو إلى 30 درجة مئوية أو أكثر يرفع معدل التعرق بشكل كبير، ما قد يؤدي إلى تسارع ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، وتورم الساقين، وزيادة خطر تكوّن الجلطات الدموية، الأمر الذي قد يرفع احتمالات الإصابة بأزمة قلبية أو جلطة دماغية.



وقدم مختصون مجموعة من التوصيات للتعامل مع الطقس الحار، أبرزها تجنب البقاء تحت أشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والالتزام بفترات راحة منتظمة عند العمل في الأماكن المفتوحة، إلى جانب ارتداء القبعات وشرب كميات كافية من السوائل.



كما نصح الأطباء بتناول الماء والمشروبات الباردة غير المثلجة، والاعتماد على وجبات خفيفة غنية بالخضراوات والفواكه ومنتجات الألبان، مع تجنب الأطعمة الدهنية والحارة والمالحة.



وأشاروا إلى ضرورة تجنب المجهود البدني الشاق والتمارين العنيفة خلال ارتفاع درجات الحرارة، خاصة لمن يعانون من أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو من سبق أن تعرضوا لجلطات أو أزمات قلبية.



وأكد الأطباء أهمية الالتزام بالأدوية الموصوفة، ومراقبة ضغط الدم بشكل يومي، مع ضرورة مراجعة الطبيب عند حدوث أي أعراض غير طبيعية خلال موجات الحر.





