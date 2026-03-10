الثلاثاء 2026-03-10 01:04 م

توقعات فلكية تكشف موعد "عيد الفطر" في الدول العربية

الثلاثاء، 10-03-2026 12:27 م
الوكيل الإخباري-   كشف تقرير فلكي صادر عن مركز الفلك الدولي عن الموعد المتوقع لعيد الفطر في عدد من الدول العربية والإسلامية، مشيراً إلى احتمال أن يكون العيد يوم الجمعة أو السبت، تبعاً لظروف رؤية الهلال.اضافة اعلان


وأوضح التقرير أنه بالنسبة للدول التي بدأت شهر رمضان يوم الأربعاء 18 فبراير 2026 وستتحرى هلال العيد يوم الأربعاء 18 مارس، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة بسبب غروب القمر قبل الشمس وحدوث الاقتران بعد غروبها.

وبناءً على ذلك، يُتوقع أن تُكمل هذه الدول عدة شهر رمضان ثلاثين يوماً، ليكون يوم الجمعة 20 مارس أول أيام عيد الفطر فيها.

وأضاف التقرير أنه بالنسبة للدول التي بدأت الصيام يوم 19 فبراير وستتحرى الهلال يوم 19 مارس، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكنة من شرق العالم، لكنها قد تكون ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من غرب آسيا ووسط وشمال أفريقيا.

وأشار إلى أن رؤية الهلال قد تكون ممكنة بالعين المجردة بصعوبة كبيرة من غرب أوروبا وغرب أفريقيا، بينما تكون أسهل نسبياً في معظم مناطق أمريكا الشمالية، ما يرجح أن تعلن غالبية هذه الدول أيضاً أن الجمعة 20 مارس هو أول أيام عيد الفطر.

ولفت التقرير إلى أنه نظراً لصعوبة رؤية الهلال يوم الخميس في مناطق واسعة من العالم الإسلامي، خاصة في الشرق والوسط، فقد تعلن بعض الدول عدم ثبوت رؤية الهلال في ذلك اليوم، ليكون السبت 21 مارس أول أيام عيد الفطر فيها.
 
 


