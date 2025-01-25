توقيف رجل بأميركا حرّض على اغتيال ترامب.. "هذه المرة لا تخطئوا"

ونشر المشتبه به، ويدعى دوغلاس ثرامز، البالغ من العمر 23 عاما والمقيم في غوشن، مقاطع الفيديو على شبكة التواصل الاجتماعي بين 20 و22 يناير، حسبما أوضح أحد أفراد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "إف بي آي" FBI في وثائق قانونية، الخميس.
وقال المصدر إن المشتبه به "في جميع مقاطع الفيديو كان مرئيا ومسموعا ويمكن التعرف إليه".
ويدعو المشتبه به في أحد تلك المقاطع إلى "هجمات بالقنابل ضد جميع المباني الحكومية". ويقول في إشارة إلى الرئيس ترامب "يجب اغتياله وهذه المرة لا تخطئوا"، وفقا لما جاء في الوثائق.
وهذه إشارة على الأرجح إلى محاولتي الاغتيال الفاشلتين في 13 يوليو في بنسلفانيا (شمال شرق) وفي 15 سبتمبر في فلوريدا (جنوب شرق) ضد دونالد ترامب الذي كان آنذاك المرشح الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية.
وفي مقطع فيديو آخر، دعا ثرامز إلى تغيير سياسي "من خلال السلاح"، معتبرا أنه "السبيل الوحيد"، وفق المصدر نفسه.
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