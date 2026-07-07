تونس.. مأدبة عشاء تتحول إلى أزمة صحية بعد تسمم 175 شخصًا

الوكيل الإخباري- أصيب نحو 175 شخصًا بتسمم غذائي عقب مشاركتهم في مأدبة عشاء بمنطقة الميدة التابعة لمعتمدية وذرف في ولاية قابس التونسية، فيما تواصل الجهات الصحية التحقيق لتحديد مصدر التسمم.

اضافة اعلان



وتلقى معظم المصابين الإسعافات اللازمة وغادروا المستشفى بعد تحسن حالتهم، بينما تم فتح قسم إضافي لاستقبال الحالات وتخفيف الضغط على أقسام الطوارئ.