الثلاثاء 2026-07-07 03:25 م

تونس.. مأدبة عشاء تتحول إلى أزمة صحية بعد تسمم 175 شخصًا

شص
تعبيرية
 
الثلاثاء، 07-07-2026 12:24 م

الوكيل الإخباري-   أصيب نحو 175 شخصًا بتسمم غذائي عقب مشاركتهم في مأدبة عشاء بمنطقة الميدة التابعة لمعتمدية وذرف في ولاية قابس التونسية، فيما تواصل الجهات الصحية التحقيق لتحديد مصدر التسمم.

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وتلقى معظم المصابين الإسعافات اللازمة وغادروا المستشفى بعد تحسن حالتهم، بينما تم فتح قسم إضافي لاستقبال الحالات وتخفيف الضغط على أقسام الطوارئ.


ورجّحت الجهات الصحية أن تكون وجبة "السلطة المشوية" سببًا محتملًا للتسمم، بانتظار نتائج التحاليل المخبرية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بقواعد حفظ الأغذية وسلامتها.

 
 


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