تونس.. مأدبة عشاء تتحول إلى أزمة صحية بعد تسمم 175 شخصًا

وتلقى معظم المصابين الإسعافات اللازمة وغادروا المستشفى بعد تحسن حالتهم، بينما تم فتح قسم إضافي لاستقبال الحالات وتخفيف الضغط على أقسام الطوارئ.
ورجّحت الجهات الصحية أن تكون وجبة "السلطة المشوية" سببًا محتملًا للتسمم، بانتظار نتائج التحاليل المخبرية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بقواعد حفظ الأغذية وسلامتها.
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