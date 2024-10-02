توهج شمسي عالمي "شديد" دام 39 دقيقة

الوكيل الإخباري- رصد العلماء في معهد الجيوفيزياء التطبيقية في موسكو توهجاً شمسياً شديد القوة ليلة الثلاثاء (أمس).



وجاء في تقرير صادر عن المعهد، يوم الثلاثاء 1 أكتوبر الجاري، وفي تمام الساعة 02:59 بتوقيت موسكو، رصد العلماء في معهدنا توهجاً شمسياً قوياً من الفئة M7.7 في منطقة البقع الشمسية 3942 (S18E30)، واستمر التوهج لمدة 39 دقيقة».

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وأشار البيان إلى أن هذا التوهج هو الثاني من نوعه الذي يتم رصده مؤخراً، إذ رصدوا توهجاً من الفئة M3.7/2N في 23 سبتمبر الماضي، لكن الأخير استمر لمدة 53 دقيقة.



وتقسم التوهجات الشمسية إلى خمس فئات حسب شدة الأشعة السينية المنبعثة، وتصنف من الأخف إلى الأقوى: A وB وC وM وX. في حال كان التوهج من الفئة A0.0 (خفيفاً)، فإن قوة الإشعاع في مدار الأرض تبلغ 10 نانوواط لكل متر مربع، وتزداد بمقدار 10 مرات في حال كان التوهج من الفئة B.

وينجم عن هذه التوهجات عواصف مغناطيسية تؤثر في الأرض، وتتسبب في خلل في أنظمة الطاقة وتؤثر في مسارات هجرة الطيور والحيوانات. كما يمكن للعواصف المغناطيسية القوية أن تؤثر في عمل منظومات الاتصالات ومنظومات الملاحة."