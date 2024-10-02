توهج شمسي عالمي "شديد" دام 39 دقيقة

وجاء في تقرير صادر عن المعهد، يوم الثلاثاء 1 أكتوبر الجاري، وفي تمام الساعة 02:59 بتوقيت موسكو، رصد العلماء في معهدنا توهجاً شمسياً قوياً من الفئة M7.7 في منطقة البقع الشمسية 3942 (S18E30)، واستمر التوهج لمدة 39 دقيقة».
وتقسم التوهجات الشمسية إلى خمس فئات حسب شدة الأشعة السينية المنبعثة، وتصنف من الأخف إلى الأقوى: A وB وC وM وX. في حال كان التوهج من الفئة A0.0 (خفيفاً)، فإن قوة الإشعاع في مدار الأرض تبلغ 10 نانوواط لكل متر مربع، وتزداد بمقدار 10 مرات في حال كان التوهج من الفئة B.
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