توهج مرعب.. البركان الأعلى في أوراسيا يثور مجددا

الوكيل الإخباري- أعلن فرع كامتشاتكا لخدمة الجيوفيزياء التابع لأكاديمية العلوم الروسية عن تجدد نشاط بركان كليوتشيفسكايا سوبكا، أعلى بركان نشط في أوراسيا، والواقع في أقصى شرق روسيا.

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وتم رصد توهج ليلي واضح فوق فوهة البركان استمر لعدة دقائق، في مؤشر أولي على بداية ثوران جديد. وقال المتحدث باسم الخدمة إن التوهج ظهر في الجزء العلوي من الفوهة، مؤكدًا أن هذا المشهد "يشير إلى انطلاق مرحلة جديدة من النشاط البركاني".



يُذكر أن البركان يبلغ ارتفاعه نحو 4750 مترًا، ويصل قطر فوهته إلى حوالي 700 متر. وعلى الرغم من نشاطه المتكرر، لا يشكل حاليًا خطرًا مباشرًا على المناطق المأهولة، حيث تبعد أقرب بلدة وهي "كليوتشي" نحو 30 كيلومترًا، ويقطنها حوالي 4500 نسمة.



وكانت شبه جزيرة كامتشاتكا قد شهدت مؤخرًا ثوران بركان بيزيميانني في 12 أبريل، والذي أطلق سحبًا كثيفة من الرماد بارتفاع بلغ 4 آلاف متر، امتدت على مسافة تجاوزت 90 كيلومترًا. ويتوقع الخبراء نشاطًا بركانيًا متزايدًا في المنطقة خلال الأيام المقبلة، قد تصل خلاله أعمدة الرماد إلى ارتفاع 15 كيلومترًا فوق سطح البحر.