تيتانيك تنهار..خبراء يحذرون: قد تختفي للأبد!

الوكيل الإخباري- قد يكون وقوف جاك وروز على مقدمة السفينة تيتانيك إحدى أكثر اللقطات شهرة في تاريخ السينما، لكن صوراً جديدة صادمة كشفت أن هذه المقدمة انهارت الآن وأكلها الصدأ.

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وأظهرت صور التقطتها غواصات آلية هذا الصيف أن 4.5 أمتار من مقدمة السفينة قد انهارت في قاع البحر، وفقاً لـ "دايلي ميل". ويعتقد الخبراء أن تدهور السفينة سيتواصل الآن بشكل لا مفر منه، بعد أن قضت أكثر من 110 أعوام تحت الأمواج.



ويحذر فريق البعثة الذي توصل إلى هذا الاكتشاف من أن الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن تنهار السفينة بالكامل إلى الأبد.



وحطام تيتانيك يقع الآن على بعد 350 ميلاً بحرياً قبالة سواحل نيوفاوندلاند، كندا، ولا يمكن الوصول إليه بأمان إلا عبر مركبات تعمل عن بُعد. وما بين شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب)، نزلت مركبتان تعملان عن بُعد إلى موقع الحطام، ووجدتا أن مقدمة السفينة تذوي.



والتقط فريق من المستكشفين الصور الأولى للحطام في عام 1985، وكشفت هذه الصور أن السور، الذي تم تخليد ذكراه في فيلم "تيتانيك" عام 1997، كان لا يزال سليماً بشكل معجزة بعد أكثر من 70 عاماً من الحادث.



واكتشفت بعثة أجرتها شركة RMS Titanic Inc أن قسماً بطول 4.5 متر (15 قدماً) من السور الأمامي قد انهار.



واشتهر هذا السور بمشاهد بطولة ليوناردو دي كابريو وكيت وينسلت بدور جاك وروز في فيلم "تيتانيك" عام 1997. ومنذ اكتشاف الحطام، كانت فرق متعاقبة من الباحثين والمستكشفين تراقب السفينة العظيمة وهي تتحلل تدريجياً.