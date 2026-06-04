ثعبان داخل حذاء يثير الذعر على إنستغرام.. وتحذيرات من مخاطر إهمال تفقد الأغراض الشخصية

وأظهر الفيديو الثعبان داخل الحذاء بشكل واضح، الأمر الذي أثار تفاعلاً واسعًا بين المتابعين، وسط تعليقات عبّرت عن دهشتها من إمكانية اختباء الزواحف في أماكن يومية غير متوقعة.
وأشار مختصون إلى أن بعض الثعابين قد تلجأ إلى الأماكن المغلقة، مثل الأحذية والحقائب والمخازن، بحثًا عن الدفء أو الحماية، خاصة خلال فترات معينة من العام.
ولفتوا إلى أن ظهور الثعابين بالقرب من المنازل قد يزداد خلال موسم الأمطار أو عند تأثر بيئاتها الطبيعية، ما يدفعها للبحث عن مأوى أكثر جفافًا وأمانًا.
وحذر خبراء من ترك الأحذية والملابس في الأماكن المفتوحة لفترات طويلة، داعين إلى فحصها جيدًا قبل استخدامها، لا سيما في المناطق التي يكثر فيها وجود الحياة البرية.
كما أوصوا بالحفاظ على نظافة محيط المنازل، والتخلص من المخلفات والأخشاب المتراكمة، وإغلاق الفتحات التي قد تسمح بدخول الحيوانات، مع توخي الحذر في الأماكن المظلمة أو المهجورة.
وأكدوا ضرورة عدم محاولة الإمساك بالثعابين أو التعامل معها بشكل فردي، وترك هذه المهمة للجهات المختصة حفاظًا على السلامة العامة.
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