الثلاثاء 2026-02-24 01:31 م

ثعبان داخل محطة قطار في أستراليا.. كيف تصرف الركاب؟

الثلاثاء، 24-02-2026 12:20 م
الوكيل الإخباري-   في حادثة غريبة، تسبب ثعبان سام برعب ركاب محطة ريفرستون في سيدني في أستراليا وذلك بعدما زحف إلى مدخل المحطة. اضافة اعلان


وبينت فيديوهات التقطت من كاميرات المراقبة التابعة لهيئة النقل في نيو ساوث ويلز الثعبان وهو يزحف على المنحدر، بينما حاول المسافرون تجنبه. وظهرت امرأة تُسقط دراجتها وتهرب، كما توقف 4 شبان لحظة لتجنب الزاحف.
 

ولاحقا اقترب أحد الرجال من الثعبان في محاولة للإمساك به، إلا أنه زحف بعيدًا، قبل أن يقوم الرجل بعد ذلك باحتجازه بقدمه وإبعاده عن رصيف القطار.

وقال متحدث باسم هيئة النقل لمجلة People: "لم يتردد الرجل لحظة، فأمسك بالثعبان". 
 
 


