ثعبان داخل مستشفى في تونس يكشف حيلة موظف مطرود.. ما القصة؟

الوكيل الإخباري- شهد مستشفى في تونس واقعة غريبة، حيث أقدم موظف مطرود على جلب ثعبان إلى المستشفى للإيهام بحاجته إلى خدمة الحراسة.



وفي التفاصيل، قال مدير مستشفى "سهلول" في ولاية سوسة التونسية لوسائل الإعلام إنه تلقى قبل يومين إخطارا بتعرض شخص للدغة ثعبان في قسم الإنعاش.



وأضاف أن الرواية الأولية كانت تشير إلى تسرب الثعبان من إحدى الآلات في قسم الإنعاش، ولكنه طلب من إدارة المستشفى التأكد من أسباب وجود الشخص في قسم الإنعاش ليلاً.



وتبين أن الشخص غير مسجل في قائمة المرضى في المستشفى، وبالعودة إلى كاميرات المراقبة تبين أن المعني دخل المستشفى ليلاً حاملاً في يده كيسًا، وعند وصوله إلى قسم الإنعاش أخرج ثعبانًا نافقًا منه.



كما تبين أن الشخص وضع الثعبان النافق أمام قسم الإنعاش، وأدى مسرحية زاعمًا أنه تعرض للدغة أثناء محاولته قتله، فيما أشار مدير المستشفى إلى أن المذكور كان يعمل حارسًا في المستشفى.