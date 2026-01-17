ثعبان ضخم في سريرها.. أسترالية تستيقظ على موقف مرعب (صور)

ظنت راشيل بلور في البداية أن ما تشعر به هو كلبها، لكنها اكتشفت أن الثعبان يزحف عليها، وعند تشغيل زوجها الضوء تأكدت صدمتها. حرصت أولاً على إخراج كلبيها من الغرفة قبل أن تنزلق ببطء من السرير لتجنب استفزاز الثعبان.
دخل الزاحف إلى المنزل عبر نافذة، لكنه غادر لاحقاً إلى الفناء الخلفي دون أن يُصاب أحد بأذى. ويُعد ثعبان السجاد شائعاً في كوينزلاند وغير سام، لكنه قد يصبح خطراً إذا أسيء التعامل معه.
بلور وزوجها أكدا أن مواجهة الثعابين معتادة بالنسبة لهما، مضيفين بسخرية أن ما يثير خوفهما حقًا هو الضفادع وليس الزواحف.
