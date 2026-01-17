السبت 2026-01-17 10:23 ص

ثعبان ضخم في سريرها.. أسترالية تستيقظ على موقف مرعب (صور)

ا
تعبيرية
 
السبت، 17-01-2026 09:21 ص

الوكيل الإخباري-   استيقظت امرأة أسترالية في بريسبان على موقف مرعب بعد أن وجدت ثعباناً ضخمًا بطول نحو 2.5 متر مستلقياً فوقها في سريرها.

ظنت راشيل بلور في البداية أن ما تشعر به هو كلبها، لكنها اكتشفت أن الثعبان يزحف عليها، وعند تشغيل زوجها الضوء تأكدت صدمتها. حرصت أولاً على إخراج كلبيها من الغرفة قبل أن تنزلق ببطء من السرير لتجنب استفزاز الثعبان.


دخل الزاحف إلى المنزل عبر نافذة، لكنه غادر لاحقاً إلى الفناء الخلفي دون أن يُصاب أحد بأذى. ويُعد ثعبان السجاد شائعاً في كوينزلاند وغير سام، لكنه قد يصبح خطراً إذا أسيء التعامل معه.


بلور وزوجها أكدا أن مواجهة الثعابين معتادة بالنسبة لهما، مضيفين بسخرية أن ما يثير خوفهما حقًا هو الضفادع وليس الزواحف.

 

ارم نيوز 

 
 


