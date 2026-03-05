ثعبان ضخم يستريح فوق مكيف في مطار مومباي ويثير القلق

01:38 م

الوكيل الإخباري- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر ثعبانًا هنديًا ضخمًا يبلغ طوله نحو سبعة أقدام، مستريحًا على وحدة تكييف خارجية في مطار مومباي، ما أثار حالة من القلق بين المارة قبل تدخل فرق الإنقاذ.





ووقع الحادث بالقرب من بوابة الخطوط الجوية الهندية رقم 3، حيث شوهد الثعبان ملتفًا على الحافة الضيقة للوحدة أسفل مروحة دوارة، دون أن يبدو منزعجًا من الضوضاء المحيطة.



وانتشر الفيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات عبّرت عن الدهشة والخوف من حجم الثعبان ومكان ظهوره غير المعتاد.



واستجاب فريق إنقاذ تابع لجمعية لرعاية الحيوانات بسرعة، وتمكن من إخراج الثعبان بأمان دون التسبب بأي أذى له أو تعريض سلامة الموجودين للخطر.



وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لتوجيهات إدارة الغابات، أُطلق الثعبان في بيئته الطبيعية بعيدًا عن المناطق السكنية، ما ساهم في تهدئة حالة القلق بين السكان.



وأشارت تقارير إلى أن الثعبان ينتمي إلى نوع ثعبان الجرذان الهندي، وهو غير سام وينتشر في المناطق الحضرية وشبه الحضرية في مومباي.



ويؤكد خبراء الحياة البرية أن لهذا النوع دورًا مهمًا في مكافحة القوارض والحفاظ على التوازن البيئي، رغم أن ظهوره في أماكن مأهولة قد يثير القلق أحيانًا.





