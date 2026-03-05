الخميس 2026-03-05 02:45 م

ثعبان ضخم يستريح فوق مكيف في مطار مومباي ويثير القلق

ثعبان ضخم يستريح فوق مكيف في مطار مومباي ويثير القلق
ارشيفية
 
الخميس، 05-03-2026 01:38 م
الوكيل الإخباري-   تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر ثعبانًا هنديًا ضخمًا يبلغ طوله نحو سبعة أقدام، مستريحًا على وحدة تكييف خارجية في مطار مومباي، ما أثار حالة من القلق بين المارة قبل تدخل فرق الإنقاذ.اضافة اعلان


ووقع الحادث بالقرب من بوابة الخطوط الجوية الهندية رقم 3، حيث شوهد الثعبان ملتفًا على الحافة الضيقة للوحدة أسفل مروحة دوارة، دون أن يبدو منزعجًا من الضوضاء المحيطة.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات عبّرت عن الدهشة والخوف من حجم الثعبان ومكان ظهوره غير المعتاد.

واستجاب فريق إنقاذ تابع لجمعية لرعاية الحيوانات بسرعة، وتمكن من إخراج الثعبان بأمان دون التسبب بأي أذى له أو تعريض سلامة الموجودين للخطر.

وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لتوجيهات إدارة الغابات، أُطلق الثعبان في بيئته الطبيعية بعيدًا عن المناطق السكنية، ما ساهم في تهدئة حالة القلق بين السكان.

وأشارت تقارير إلى أن الثعبان ينتمي إلى نوع ثعبان الجرذان الهندي، وهو غير سام وينتشر في المناطق الحضرية وشبه الحضرية في مومباي.

ويؤكد خبراء الحياة البرية أن لهذا النوع دورًا مهمًا في مكافحة القوارض والحفاظ على التوازن البيئي، رغم أن ظهوره في أماكن مأهولة قد يثير القلق أحيانًا.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

النزاهة ومكافحة الفساد توقف محاسباً بتهم اختلاس آلاف الدنانير

أخبار محلية النزاهة ومكافحة الفساد توقف محاسباً بتهم اختلاس آلاف الدنانير

بيان صادر عن البنك المركزي

أخبار محلية بيان صادر عن البنك المركزي

أفضل وقت لشرب الماء الساخن لتعزيز الهضم

طب وصحة أفضل وقت لشرب الماء الساخن لتعزيز الهضم

ثعبان ضخم يستريح فوق مكيف في مطار مومباي ويثير القلق

منوعات ثعبان ضخم يستريح فوق مكيف في مطار مومباي ويثير القلق

تعبيرية

أخبار محلية وزارة الزراعة تعلن استئناف استيراد اللحوم الطازجة من دمشق

حقائب أنيقة تكمل إطلالاتك الرمضانية

المرأة والجمال حقائب أنيقة تكمل إطلالاتك الرمضانية

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات

المسجد الأقصى

فلسطين الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم السادس ويمنع المصلين من دخوله



 






الأكثر مشاهدة