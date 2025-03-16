 
الأحد 2025-03-16 04:39 م
 




            

        








    

        

        

            ثعبان وصغاره داخل مكيف الهواء يثير الرعب في الهند - فيديو
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                نز
            
                

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        الأحد، 16-03-2025
    
    
        02:45 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-  تحولت محاولة عائلة في مدينة فيساخاباتنام الهندية لتبريد منزلها إلى كابوس عندما اكتشفوا ثعبانًا وصغاره مختبئين داخل مكيف الهواء. بعد فترة طويلة من عدم تشغيل الجهاز، أدركت العائلة أن الثعبان كان يعيش معهم داخل المنزل، فتم الاتصال بمعالج ثعابين محترف، الذي تمكن من إخراج الثعبان وصغاره بأمان.
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الحادثة، التي وثّقتها العائلة ونشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت دهشة ورعب المشاهدين. ولم تكن هذه الحادثة الوحيدة، حيث سبقتها حادثة أخرى تم فيها العثور على كوبرا ضخمة تخرج من مرحاض، مما جعل المشاهدين يصفونها بأنها "أسوأ كابوس".
 
  


 
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