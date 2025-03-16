ثعبان وصغاره داخل مكيف الهواء يثير الرعب في الهند - فيديو

الحادثة، التي وثّقتها العائلة ونشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت دهشة ورعب المشاهدين. ولم تكن هذه الحادثة الوحيدة، حيث سبقتها حادثة أخرى تم فيها العثور على كوبرا ضخمة تخرج من مرحاض، مما جعل المشاهدين يصفونها بأنها "أسوأ كابوس".
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