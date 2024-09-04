"ثور هائج" يهاجم عرسا في قرية عربية (فيديو)

وأظهر المقطع الذي نال آلاف المشاهدات على عدة صفحات، إنزعاج أحد الثيران من غناء المدعويين للأعراس الشعبية على أصوات الطبول، وإطلاق الرصاص الذي يتم أثناء استقبال الضيوف الذين يقدمون من مناطق أخرى لحضور غداء العرس.
وقال معلقون إن أحد الحاضرين تمكن من السيطرة على الثور، دون إصابة أحد من الحاضرين بأذى.
اهم شيء ان الغناء ما توقف
😂😂😂😂
👇
وهكذا حال اليمنيين دائما يتحكم بمصيرهم
اثوار ولا تجد ردة فعل من احد#انقذوا_الاثار_اليمنية pic.twitter.com/VfPl37C49k
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