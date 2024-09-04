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"ثور هائج" يهاجم عرسا في قرية عربية (فيديو)

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 04-09-2024 10:40 ص

الوكيل الإخباري-   تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن، مقطع فيديو لمهاجمة أحد الثيران الهائجة لضيوف حفل غداء خاص بعرس، قيل إنه في إحدى القرى اليمنية.

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وأظهر المقطع الذي نال آلاف المشاهدات على عدة صفحات، إنزعاج أحد الثيران من غناء المدعويين للأعراس الشعبية على أصوات الطبول، وإطلاق الرصاص الذي يتم أثناء استقبال الضيوف الذين يقدمون من مناطق أخرى لحضور غداء العرس.

 

وأظهر المقطع، مهاجمة الثور الهائج للضيوف والحاضرين، الذي حاولوا الفرار يمينًا ويسارًا.


وقال معلقون إن أحد الحاضرين تمكن من السيطرة على الثور، دون إصابة أحد من الحاضرين بأذى.

 

 
gnews

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