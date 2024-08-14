جامعة روسية تطور أقماراً جديدة لدراسة الغلاف الجوي

الوكيل الإخباري- أعلنت جامعة باومان التقنية في موسكو أنها تعمل على مشروع لتطوير أقمار صناعية جديدة مخصصة لدراسة الغلاف الجوي للأرض، حسب ما نشرته اليوم وسائل إعلام روسية.



وقالت الجامعة في بيان صحفي: «يعمل الخبراء في جامعتنا على تطوير قمرين صناعيين صغيرين، يستخدمان لدراسة الغلافين الجوي والأيوني للأرض، ومراقبة حركة ملاحة السفن في البحار والمحيطات، وإجراء التجارب التكنولوجية».



وكانت روسيا قد أطلقت، في 27 يونيو من العام الماضي، 43 قمراً صناعياً دفعة واحدة إلى الفضاء، من بينها 9 أقمار طورت في إطار برنامج UniverSat التابع لـ«روس كوسموس».



وأعلنت جامعة باومان، في أكتوبر الماضي 2023، أن الأقمار التي أطلقت في إطار المشروع نجحت في اختبارات الطيران التي أجريت عليها في الفضاء، ويمكن اعتمادها لدراسة الغلاف الجوي للأرض والحصول على بيانات تتعلق بحركة الملاحة المائية.