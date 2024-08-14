 
الأربعاء 2024-08-14 04:45 م
 


جامعة روسية تطور أقماراً جديدة لدراسة الغلاف الجوي

تعبيرية
تعبيرية




 

الأربعاء، 14-08-2024 02:34 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت جامعة باومان التقنية في موسكو أنها تعمل على مشروع لتطوير أقمار صناعية جديدة مخصصة لدراسة الغلاف الجوي للأرض، حسب ما نشرته اليوم وسائل إعلام روسية.


وقالت الجامعة في بيان صحفي: «يعمل الخبراء في جامعتنا على تطوير قمرين صناعيين صغيرين، يستخدمان لدراسة الغلافين الجوي والأيوني للأرض، ومراقبة حركة ملاحة السفن في البحار والمحيطات، وإجراء التجارب التكنولوجية».


وكانت روسيا قد أطلقت، في 27 يونيو من العام الماضي، 43 قمراً صناعياً دفعة واحدة إلى الفضاء، من بينها 9 أقمار طورت في إطار برنامج UniverSat التابع لـ«روس كوسموس».


وأعلنت جامعة باومان، في أكتوبر الماضي 2023، أن الأقمار التي أطلقت في إطار المشروع نجحت في اختبارات الطيران التي أجريت عليها في الفضاء، ويمكن اعتمادها لدراسة الغلاف الجوي للأرض والحصول على بيانات تتعلق بحركة الملاحة المائية.

 

البيان

gnews

أحدث الأخبار

جانب من الاجتماع

أخبار محلية الملك يتابع تقدم سير العمل في مشاريع سياحية وبيئية

تعبيرية

فيديو منوع 3 فوائد عجيبة للقيلولة !

تعبيرية

منوعات نرويجي ينجح في التسلل لطائرة مرتين دون تذكرة سارية

كتائب القسام

فلسطين كتائب القسام تنعى الشهيد فايز فواز دراغمة من طوباس

212

المرأة والجمال 3 أسباب لتغير لون الشعر مع تقدم العمر

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية إنشاء مدرستين جديدتين بقصبة اربد

سمير غانم ودلال عبدالعزيز وإيمي ودنيا

فن ومشاهير من بينها الزعيم والملك.. أسر فنية مصرية أباً عن جد

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الذهبية في الأردن اليوم





 


 



الأكثر مشاهدة