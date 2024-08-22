جثة منسية لمدة عام.. وعائلة أمريكية تطالب بتعويض ضخم

الوكيل الإخباري- شهدت ولاية كاليفورنيا الأمريكية واقعة غريبة، إذ أبلغت إدارة مستشفى عائلة فتاة كانت تعاني من مرض السكري بخروج المريضة بعد تلقيها العلاج، رغم نصيحة الأطباء بعكس ذلك، ليتبين فيما بعد أن الفتاة توفيت وظلت جثتها داخل المشرحة لمدة عام كامل.

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قضى أفراد عائلة جيسي بيترسون عاماً كاملاً في البحث عنها، وأبلغوا الشرطة ونشروا منشورات للإبلاغ عن اختفائها، واتصلوا بالأصدقاء وبحثوا عنها في الأماكن التي كانت تتردد عليها، بعد أن أبلغتهم إدارة المستشفى بأنها خرجت بعد تلقي العلاج اللازم.



وتبين لاحقاً أن بيترسون، التي كانت تعاني من السكري، لم تغادر "مركز ميرسي سان خوان" الطبي في ساكرامنتو، لأنها توفيت بسكتة قلبية في اليوم نفسه الذي أُبلغ فيه أفراد عائلتها بمغادرتها المستشفى في 8 أبريل (نيسان) 2023.



ووفقاً لقانون ولاية كاليفورنيا، من المفترض استكمال شهادات الوفاة في غضون 15 ساعة من وفاة الشخص. وخلال ذلك العام، كانت جثة بيترسون المتحللة منسية على الرف رقم 22 في ثلاجة التخزين خارج المستشفى، وفقاً لدعوى إهمال بقيمة 15 مليون دولار رفعتها عائلتها. وزعمت الدعوى القضائية أن عاماً مرّ قبل أن يخطر محققو ساكرامنتو أقرب أقارب بيترسون بأنه تم العثور على رفاتها في المشرحة، وسوار الهوية لا يزال على معصمها.



وقال متحدث باسم شركة "ديجنتي هيلث"، مالكة مستشفى "ميرسي سان خوان"، في بيان: "نعبر عن خالص تعازينا للعائلة في هذا الوقت العصيب، ولا يمكننا التعليق على الدعاوى القضائية قيد النظر".