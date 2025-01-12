جحيم حقيقي .. صورة فضائية جديدة للحرائق الضخمة في لوس أنجلوس الأمريكية

الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" اليوم الأحد أن القمر الصناعي الروسي للاستشعار عن بعد "ريسورس-بي" أرسل صورة للحرائق التي تجتاح مقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية.

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