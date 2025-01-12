جحيم حقيقي .. صورة فضائية جديدة للحرائق الضخمة في لوس أنجلوس الأمريكية

ونشرت الوكالة الصورة على منصة "تلغرام"، وأكدت أنها تواصل مراقبة الحرائق في مقاطعة لوس أنجلوس.
كما شارك رائد فضاء "روس كوسموس" ألكسندر غوربونوف يوم الجمعة الماضي صورا من الفضاء للحرائق المشتعلة في المقاطعة.
ويكافح رجال الإطفاء في كاليفورنيا ما لا يقل عن خمسة حرائق غابات كبرى أسفرت حتى الآن عن مصرع 16 شخصا على الأقل، وتدمير ما يقرب من 1900 مبنى وتهدد معالم شهيرة.
وقد تسببت النيران في إحراق ما يقرب من 28 ألف فدان من الأراضي، وأصدرت إدارة الولاية أوامر بإجلاء 130 ألف شخص، وتسببت الحرائق في دمار مجتمعات من ساحل المحيط الهادئ إلى باسادينا الداخلية.
روسيا اليوم
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