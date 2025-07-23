الأربعاء 2025-07-23 11:31 ص
 

جدل في المغرب بسبب حفلات الطلاق

بلا
تعبيرية
 
الأربعاء، 23-07-2025 10:57 ص

الوكيل الإخباري-   أثارت مقاطع فيديو لاحتفالات طلاق في المغرب جدلًا واسعًا على مواقع التواصل، حيث أظهرت رجالًا ونساء يحتفلون بانفصالهم عبر كعكات سوداء ورقصات تعبّر عن "التحرر وبداية جديدة".

اضافة اعلان


الظاهرة قسمت الرأي العام:
فريق يرى فيها تعبيرًا شخصيًا عن تجاوز تجربة فاشلة.
وآخر يراها استخفافًا بمؤسسة الزواج وتشجيعًا على تفكك الأسرة.


الباحث الاجتماعي فؤاد بلمير وصفها بتحوّل ثقافي، لكنه رجّح أن بعض المحتفلين قد يخفون الألم خلف مظاهر الفرح.


أبرز هذه الحالات كانت للفنانة "ديجي مها"، التي نظّمت حفل طلاق فاخرًا على يخت بعد إنجابها توأمًا، ما أثار انتقادات واسعة واعتُبر رسالة سلبية تهدد القيم الأسرية.

ارم نيوز

 
 
gnews

أحدث الأخبار

هانىة

منوعات الأرض على موعد مع عواصف مغناطيسية اليوم وغداً.. تقرير يحذر

t

أخبار الشركات زين تجدّد شراكتها مع "لوياك" وتعيد تأهيل مدرسة أم الينابيع في عجلون

الذهب

اقتصاد محلي للمقبلين على الزواج .. إليكم أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

8عهت

منوعات أبٌ يبيع طفلته مقابل 60 ألف دولار في العراق

بلا

منوعات جدل في المغرب بسبب حفلات الطلاق

جيش الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين إذاعة جيش الاحتلال: الجيش أنهى عملياته بدير البلح

السفارة الصينية تحتفل بالذكرى الـ98 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني

أخبار محلية السفارة الصينية تحتفل بالذكرى الـ98 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني

جانب من اجتماع رئيس وأعضاء غرفتي تجارة الأردن وعمّان ورئيس وأعضاء نقابة المهندسين الزراعيين السوريين

أخبار محلية غرفتا تجارة الأردن وعمّان تطالبان بالإسراع في إعداد رزنامة زراعية مشتركة مع سوريا



 
 





الأكثر مشاهدة