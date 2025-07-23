جدل في المغرب بسبب حفلات الطلاق

الوكيل الإخباري- أثارت مقاطع فيديو لاحتفالات طلاق في المغرب جدلًا واسعًا على مواقع التواصل، حيث أظهرت رجالًا ونساء يحتفلون بانفصالهم عبر كعكات سوداء ورقصات تعبّر عن "التحرر وبداية جديدة".

اضافة اعلان



الظاهرة قسمت الرأي العام:

فريق يرى فيها تعبيرًا شخصيًا عن تجاوز تجربة فاشلة.

وآخر يراها استخفافًا بمؤسسة الزواج وتشجيعًا على تفكك الأسرة.



الباحث الاجتماعي فؤاد بلمير وصفها بتحوّل ثقافي، لكنه رجّح أن بعض المحتفلين قد يخفون الألم خلف مظاهر الفرح.