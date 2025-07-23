جدل في المغرب بسبب حفلات الطلاق

الظاهرة قسمت الرأي العام:
فريق يرى فيها تعبيرًا شخصيًا عن تجاوز تجربة فاشلة.
وآخر يراها استخفافًا بمؤسسة الزواج وتشجيعًا على تفكك الأسرة.
الباحث الاجتماعي فؤاد بلمير وصفها بتحوّل ثقافي، لكنه رجّح أن بعض المحتفلين قد يخفون الألم خلف مظاهر الفرح.
أبرز هذه الحالات كانت للفنانة "ديجي مها"، التي نظّمت حفل طلاق فاخرًا على يخت بعد إنجابها توأمًا، ما أثار انتقادات واسعة واعتُبر رسالة سلبية تهدد القيم الأسرية.
ارم نيوز
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