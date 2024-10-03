جراح بريطاني يجري عملية جراحية بسكين طعامه

الوكيل الإخباري- صُدم جراحون في مستشفى بريطاني من زميلهم الذي استخدم سكين طعامه لشق صدر مصاب سكتة قلبية، مدعياً أنه لم يعثر على مشرط معقم، ما دفعهم لطلب التحقيق معه.

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ونجا المريض في مستشفى مقاطعة رويال ساسكس في برايتون في ديسمبر (كانون الأول) 2023، لكن تقارير داخلية قالت إن زملاء الجراح اعتبروا تصرفه "مشكوكاً فيه".



وقالت مؤسسة مستشفيات جامعة ساسكس إن المريض كان سيخضع لعملية جراحية طارئة، لكنه أصيب بسكتة قلبية قبل دخول غرفة العمليات، ما يعني أن التدخل المنقذ للحياة كان ضرورياً.



من جهتها، قالت كبيرة الأطباء في المؤسسة، البروفيسورة كاثرين أورش: "في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أصيب مريض كان يخضع لعملية جراحية طارئة بسكتة قلبية قبل دخول غرفة العمليات، ولذلك احتاج إلى رعاية فورية لإنقاذه".



وتابعت: "نجا المريض بفضل تدخل الفريق الجراحي، ولكن كل من شارك في العملية أدرك أن الإجراءات التي اتُخذت في تلك اللحظة كانت خارج الإطار الطبيعي، إذ تبيّن أن الجراح استخدم السكين الذي يستخدمه عادة لتقطيع الفاكهة في وجبة غدائه".



ووفقاً لصحيفة "مترو"، قال البروفيسور جرايم بوستون، الخبير في قضايا الإهمال الطبي والجراح الاستشاري السابق: "لقد فاجأني هذا الأمر وصدمني. أولاً، السكين غير معقمة. وثانياً، ليست أداة جراحية. وثالثاً، لا بد أن كل الأدوات كانت موجودة".