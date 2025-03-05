جربي وصفة البيض التركي: سحور مغذي يمنحك الطاقة طوال اليوم

الوكيل الإخباري- إذا كنتِ تبحثين عن فكرة جديدة لوجبة سحور خفيفة، مغذية ولذيذة، فإليكِ وصفة البيض التركي أو الـ"تشيلبير" (Çilbir)، وهي وصفة عثمانية عريقة تجمع بين الزبادي اليوناني والبيض، وهي مزيج مثالي من البروتين والفيتامينات التي تمنحك بداية صحية ليوم مليء بالطاقة والنشاط.

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الزبادي اليوناني، المعروف بقوامه الكريمي وفوائده الصحية العديدة، يتناسب بشكل رائع مع البيض، الذي يعتبر مصدرًا شهيرًا للبروتين الكامل. ويشكل هذا المزيج جزءًا من النظام الغذائي المتوسطي الذي يركز على الأطعمة الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية. يوفر البيض التركي الكثير من الفوائد الصحية بفضل غناه بالبروتين، كما يساعد على تعزيز الشعور بالشبع لفترة أطول وتقليل الرغبة في تناول الطعام في منتصف اليوم.



فوائد تناول البيض التركي على السحور:

- بروتين أكثر: البيض والزبادي اليوناني يشكلان وجبة مثالية لتوفير احتياجاتك اليومية من البروتين. - يحتوي البيض التركي مع الزبادي اليوناني قليل الدسم على أكثر من 16 غرامًا من البروتين، مما يساعد في بناء العضلات وإصلاح الأنسجة.

- دهون صحية وسعرات حرارية أقل: يحتوي البيض التركي على حوالي 200 سعر حراري مع 9 غرامات من الدهون الصحية للقلب، وهو ما يعزز صحة الأوعية الدموية دون التأثير على مستويات الكوليسترول الضار.

- العناصر الغذائية الضرورية: مع كل وجبة من البيض التركي، ستتمتعين بـ115 مليغرامًا من الكالسيوم، و141 مليغرامًا من البوتاسيوم، بالإضافة إلى المغنيسيوم، مما يعزز صحة العضلات والطاقة.

- فيتامينات بي لتغذية الجسم والعقل: البيض التركي غني بفيتامين بي 12، الذي يدعم الطاقة وصحة الأعصاب، وكذلك الكولين الذي يعزز وظائف الدماغ والقلب والكبد.

- البروبيوتيك لصحة الأمعاء: الزبادي اليوناني يحتوي على البروبيوتيك التي تدعم صحة الأمعاء، وتحسن الهضم وتقوي جهاز المناعة.

طريقة تحضير البيض التركي (تشيلبير)

- اخلطي ملعقتين كبيرتين من الشبت الطازج المفروم مع نصف ملعقة صغيرة من الثوم و3/4 كوب من الزبادي اليوناني قليل الدسم في وعاء، وأضيفي الملح حسب الرغبة.

- سخني القليل من زيت الزيتون أو الزبدة في مقلاة على نار متوسطة، وأضيفي الكمون والفلفل الأحمر الحلبي لمدة 30 ثانية، ثم ضعي الخليط في وعاء جانبي.

- قلي البيضتين في المقلاة، ثم ضعي الزبادي في طبق، وأضيفي البيض فوقه، ورشي زيت الزيتون المتبل والشبت الطازج.

- يمكن تقديم الوجبة مع الخبز المحمص من الحبوب الكاملة أو إضافة الفاكهة والخضار للحصول على وجبة كاملة ومتوازنة.



ابدئي يومك بهذه الوجبة المغذية واللذيذة، وتمتعي بفوائدها الصحية الرائعة!