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جريمة بشعة في سوريا.. ذبح حفيديه وافتعل حريقا لتضليل الشرطة

أرشيفية لسيارة إسعاف في سوريا
أرشيفية لسيارة إسعاف في سوريا
الأحد، 22-09-2024 11:01 ص

الوكيل الإخباري-   ألقت السلطات في سوريا القبض على شخص بتهمة قتل حفيديه في محافظة اللاذقية الساحلية بطريقة بشعة.

وقالت الداخلية السورية في منشور على حسابها الرسمي في "فيسبوك"، إن المتهم أقدم على قتل حفيديه ضمن منزله بحي قنينص في اللاذقية، ثم قام بافتعال حريق لإخفاء جريمته، وإسعاف نفسه إلى المستشفى بعد تعرضه لحروق.

وأوضحت الوزارة أن الشرطة عثرت بعد تلقيها بلاغا باندلاع حريق في المنزل المذكور على جثتي طفلين يبلغان من العمر 3 و8 سنوات.

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واكتشفت الشرطة أن الطفلين ذبحا قبل اندلاع الحريق بسكين عثر عليها في موقع الجريمة.

وتوصلت التحقيقات إلى أن الحريق كان مفتعلا باستخدام أسطوانة غاز.


وأسفرت التحريات عن اعتقال مشتبه به بجريمة القتل وهو جد الطفلين، الذي اعترف بإقدامه على ارتكاب فعلته بسبب خلافات عائلية مع والد الضحيتين.


وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة مع استكمال باقي الإجراءات ذات الصلة والتحقيقات الإضافية اللازمة.

 

سكاي نيوز عربية

 
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