جريمة تهز الشارع المصري .. رجل يعتدي على 3 شقيقات

ووفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية ، تلقى مدير أمن القليوبية اخطارا يفيد بضبط شخص خمسيني بتهمة التعدي الجنسي على ثلاث فتيات شقيقات.
وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلى أن المتهم 51 سنة عاطل عن العمل، تعدى على الشقيقات الثلاث و أعمارهن «18 عاما» و«16 عاما» و«14 عاما» ، في وقت كشفت التحقيقات إن والد ووالدة الفتيات الثلاث محبوسين على ذمة إحدى القضايا.
وأمرت النيابة العامة المصرية بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية التي اثارت غضباً بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بإنزال أشد العقوبة بحق المتهم.
المصري اليوم
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