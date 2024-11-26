 
الثلاثاء 2024-11-26 01:37 م
 

جريمة تهز الشارع المصري .. رجل يعتدي على 3 شقيقات

الأجهزة الأمنية المصرية
الأجهزة الأمنية المصرية
الثلاثاء، 26-11-2024 12:30 م
الوكيل الإخباري- ألقت الأجهزة الأمنية في مصر بالقليوبية الاثنين، القبض على رجل لقيامه بالاعتداء الجنسي على 3 فتيات شقيقات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.اضافة اعلان


ووفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية ، تلقى مدير أمن القليوبية اخطارا يفيد بضبط شخص خمسيني بتهمة التعدي الجنسي على ثلاث فتيات شقيقات.

وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلى أن المتهم 51 سنة عاطل عن العمل، تعدى على الشقيقات الثلاث و أعمارهن «18 عاما» و«16 عاما» و«14 عاما» ، في وقت كشفت التحقيقات إن والد ووالدة الفتيات الثلاث محبوسين على ذمة إحدى القضايا.

وأمرت النيابة العامة المصرية بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية التي اثارت غضباً بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بإنزال أشد العقوبة بحق المتهم.

المصري اليوم
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي نائبة أمريكية: تزويد بايدن أوكرانيا بأسلحة نووية فكرة مجنونة

تعبيرية

أخبار محلية حملة في الأردن لمناهضة العنف ضد المرأة

سقوط أمطار في العاصمة عمان

الطقس متى يرحل المنخفض الجوي عن الاردن ؟

أرشيفية

فلسطين القسام تفجر مبنى مفخخ بمجموعة من جنود الاحتلال شرق جباليا

تعبيرية

أخبار محلية الاقتصاد الرقمي تنشئ وحدة الشمول لتقليص الفجوة الرقمية وتعزيز العدالة الاجتماعية

الدكتور عزمي محافظة

أخبار محلية وزير التربية ينعى المعلمة نعمة أحمد الشبول

الفنان الراحل سعيد صالح

منوعات نجوم واجهوا السجن بسبب المخدرات .. أحدهم مات بجرعة زائدة

وفاء بني مصطفى

أخبار محلية بني مصطفى: المهم ترجمة أفضل الممارسات وتجارب التقارير والمؤشرات الدولية على المستوى الوطني



 




الأكثر مشاهدة