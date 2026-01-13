جريمة تهز الوجدان.. أب يقتل ابنته بعد احتجازها وتجويعها وتعذيبها بوحشية في مصر

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا بالعثور على طالبة في العقد الثاني من عمرها متوفاة داخل غرفتها، مع وجود شبهة جنائية. وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية أن الأب قام بحبس ابنته ومنعها من الطعام والشراب لعدة أيام، مع تقييدها بسلاسل حديدية، ما أدى إلى وفاتها نتيجة التجويع.
وأكد تقرير الطبيب الشرعي أن الوفاة ناتجة عن الحرمان من الغذاء، مع ظهور علامات عفن بالمعدة وجفاف شديد بالجسم. وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق لكشف ملابسات الحادث كاملة وتحديد المسؤوليات القانونية.
أخبار متعلقة
