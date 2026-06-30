جريمة صادمة في الإسكندرية بدافع الغيرة

12:39 م

الوكيل الإخباري- أدلى المتهم بقتل طليقته في منطقة "الظاهرية" بالإسكندرية باعترافات أمام النيابة العامة المصرية ، مرجعاً دوافع الجريمة إلى الغيرة واعتقاده بأنها تزوجت شخصاً آخر، إضافة إلى خلافات سابقة بينهما. اضافة اعلان





وأوضح أنه حاول العودة إليها لكنها رفضت، قبل أن ينفذ الجريمة يوم الثلاثاء الماضي، وفق أقواله.



وبحسب التحقيقات، اصطحبت النيابة المصرية المتهم إلى مسرح الجريمة لإعادة تمثيل الواقعة، والتي أسفرت عن مقتلها، وهي باحثة جامعية، وإصابة والديها داخل منزل الأسرة، في ظل خلافات ممتدة بعد انفصالهما منذ نحو 6 سنوات.





