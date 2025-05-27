الثلاثاء 2025-05-27 12:14 م
 

جريمة غامضة.. قتلوه وسرقوا أذنيه في تركيا

سيسيس
تعبيرية
 
الثلاثاء، 27-05-2025 11:03 ص

الوكيل الإخباري-  عثرت الشرطة التركية على جثة رجل خمسيني يُدعى خالد تيري (56 عامًا) في حديقة منزله ببلدة باكلان التابعة لولاية دنيزلي جنوب البلاد، في جريمة غامضة ومروّعة.

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ووفق وسائل إعلام ، فقد أُبلغت الشرطة من قبل أحد الجيران، لتجد الضحية مقتولًا وقد قُطعت أذناه، مع تضرر في وجهه، بينما بقي جسده دون طعنات.


وأفادت التحقيقات الأولية أن الأذنين لم يُعثر عليهما، ما يرجّح احتمال سرقتهما لدوافع غامضة. وقد نُقل الجثمان إلى الطب الشرعي، فيما تواصل الشرطة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث وهوية الجناة.

 

لبنان 24 

 
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