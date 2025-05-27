جريمة غامضة.. قتلوه وسرقوا أذنيه في تركيا

ووفق وسائل إعلام ، فقد أُبلغت الشرطة من قبل أحد الجيران، لتجد الضحية مقتولًا وقد قُطعت أذناه، مع تضرر في وجهه، بينما بقي جسده دون طعنات.
وأفادت التحقيقات الأولية أن الأذنين لم يُعثر عليهما، ما يرجّح احتمال سرقتهما لدوافع غامضة. وقد نُقل الجثمان إلى الطب الشرعي، فيما تواصل الشرطة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث وهوية الجناة.
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