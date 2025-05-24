جريمة في سوريا ضحيتها طفلة.. عثر عليها مخنوقة في صندوق سيارة

وأوضح أن الطفلة اعتادت اللعب في السيارة، ودخلت إليها يوم الحادثة ولم تستطع الخروج. وكشف الطبيب الشرعي أن الوفاة ناتجة عن انعدام التهوية.
الهلال دعا الأهالي إلى مراقبة أطفالهم، مؤكداً أن الشائعات المتداولة تهدف لإثارة الذعر، ومقدماً التعازي لعائلة الطفلة.
-
أخبار متعلقة
-
مبنى مائل يُثير الذعر في مدينة عربيّة - فيديو
-
البرازيل.. زوجان عاشا معا 74 عاما وتوفيا في نفس اليوم
-
تفاصيل جديدة عما حدث داخل غواصة "تيتان" قبل تحطمها
-
سعره يُثير الجدل... سيف نابليون بونابرت يُباع بمبلغ قياسي!
-
علماء: الوضع على الشمس يستقر بحلول 20 مايو
-
وداعًا للدموع مع البصل .. علماء يبتكرون الحل
-
استخراج "جسم معدني غريب" من أمعاء طفلة في مصر
-
مارغريت براون.. البطلة التي لم تُغرقها "تيتانيك" - صورة