جريمة في سوريا ضحيتها طفلة.. عثر عليها مخنوقة في صندوق سيارة

الوكيل الإخباري- أكد قائد شرطة دمشق، المقدم باسل الهلال، أن الطفلة آية بلوق (3 سنوات) توفيت نتيجة الاختناق داخل سيارة مهجورة في حي الزبلطاني، نافياً شائعات اختطافها أو قتلها بهدف الاتجار بالأعضاء.

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وأوضح أن الطفلة اعتادت اللعب في السيارة، ودخلت إليها يوم الحادثة ولم تستطع الخروج. وكشف الطبيب الشرعي أن الوفاة ناتجة عن انعدام التهوية.



الهلال دعا الأهالي إلى مراقبة أطفالهم، مؤكداً أن الشائعات المتداولة تهدف لإثارة الذعر، ومقدماً التعازي لعائلة الطفلة.

