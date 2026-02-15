جريمة في منطقة سياحية مزدحمة في اليابان

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام يوم الأحد بمقتل فتى مراهق وإصابة اثنين آخرين في حادث طعن وقع غرب اليابان.





وبحسب ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "NHK" ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 21 عاما للاشتباه في القتل ومحاولة القتل بعد ساعات من الهجوم الذي وقع في وقت متأخر من مساء السبت في منطقة "دوتونبوري" المزدحمة بمدينة أوساكا.

