الأحد 2026-02-15 01:20 م

جريمة في منطقة سياحية مزدحمة في اليابان

ارشيفية
 
الأحد، 15-02-2026 12:40 م

الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام يوم الأحد بمقتل فتى مراهق وإصابة اثنين آخرين في حادث طعن وقع غرب اليابان.


وبحسب ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "NHK" ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 21 عاما للاشتباه في القتل ومحاولة القتل بعد ساعات من الهجوم الذي وقع في وقت متأخر من مساء السبت في منطقة "دوتونبوري" المزدحمة بمدينة أوساكا.

وأشارت المعلومات إلى أن الضحايا الثلاثة جميعهم فتيان في السابعة عشرة من العمر. وتوفي "كامادا ريونوسوكي" وهو من محافظة "نارا" المجاورة في المستشفى بعد إصابته بطعنات في الصدر وأجزاء أخرى من جسده.

 
 


