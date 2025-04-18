"جريمة كراهية محتملة".. تخريب 85 قبرًا إسلاميًا يثير غضبًا في بريطانيا

وقد وُصفت الحادثة بأنها "جريمة كراهية محتملة"، وأثارت غضبًا واسعًا في أوساط الجالية المسلمة والمجتمع البريطاني عمومًا.
وأفادت الشرطة بأنها بدأت دوريات أمنية إضافية في محيط المقبرة الواقعة بمنطقة "الأنهار الثلاثة"، في محاولة لطمأنة الأهالي وجمع المعلومات، وناشدت شهود العيان التقدّم للإدلاء بأي تفاصيل قد تساعد في التحقيق.
وذكرت شرطة مانشستر الكبرى، في بيان رسمي، أنها تلقت بلاغًا عن تخريب شواهد القبور وتدمير الزينة والزهور الموضوعة عليها، في واحدة من أكبر المقابر الإسلامية في المنطقة.
وقالت إن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد هوية الجناة، مرجّحة أن الاعتداء تم بدافع الكراهية الدينية.
وقال متحدث باسم الشرطة: "ندرك التأثير العاطفي العميق لمثل هذه الأعمال على العائلات والمجتمعات المتضررة. نحن نأخذ هذه القضية على محمل الجد، ونعمل على مراجعة تسجيلات المراقبة وجمع الأدلة".
من جانبه، أعرب المجلس الإسلامي في بريطانيا عن "صدمته العميقة" إزاء ما حدث، داعيًا السلطات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية في المقابر الإسلامية، واتخاذ خطوات عاجلة لضمان عدم تكرار هذه الحوادث.
ولم تقتصر ردود الفعل على الجهات الرسمية، بل انتشرت تعليقات متعاطفة ومستنكِرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف المستخدمون الحادثة بأنها "اعتداء على حرمة الموتى"، مؤكدين تضامنهم مع العائلات المفجوعة.
وقال المفتش ويل روجرز-أوفري إن الشرطة تعمل "عن كثب مع قادة المجتمع لتحديد العائلات الأكثر تضررًا"، وأشار إلى أن تواصلاً موسّعًا سيجري خلال الأيام المقبلة مع المجتمع المسلم المتأثر بشكل خاص بهذه الجريمة المؤلمة.
وفي تعليق له، قال محمد بوت، رئيس مجلس "برنت" الذي تملك المقبرة: "نتقدم بأحرّ التعازي للعائلات التي نُهبت قبورهم، لا أستطيع تخيّل شعورهم في هذه اللحظة".
وأضاف: "من الواضح أن قبور المسلمين استُهدفت بشكل متعمّد، وسنعمل على إعادة المقبرة إلى مكان هادئ وسلمي للذكرى، فور انتهاء التحقيقات".
بدوره، وصف عضو المجلس البريطاني
كما كشفت شركة وادي لرعاية الجنازات أنها تلقت البلاغ الأول من عائلة فقدت مؤخرًا أحد أحبائها في الموقع. وقالت الشركة، في بيان: "شعرنا جميعًا بألمهم ومعاناتهم العميقة. ما حدث مسّنا في صميم إنسانيتنا".
الجزيرة
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