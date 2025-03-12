جريمة مروّعة... أم تذبح ابنتها والأب يكشفها في المغرب

وتشير التقارير إلى أن الأسرة كانت تعاني من مشاكل اجتماعية وضغوط نفسية، وهو ما قد يكون لعب دوراً في وقوع الجريمة.
ومع ذلك، لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف الدوافع الحقيقية والتأكد، مما إذا كانت الأم تعاني اضطرابات نفسية قد تكون وراء هذا الفعل المروع.
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