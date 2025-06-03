الثلاثاء 2025-06-03 10:26 ص
 

جريمة مروّعة... ابن يقتل والده بعصا خشبية ويفرّ هارباً في مصر

ب
تعبيرية
 
الثلاثاء، 03-06-2025 10:12 ص

الوكيل الإخباري-  شهدت مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ واقعة مأساوية، حيث قُتل رجل مُسنّ يدعى جمال الدين (67 عامًا) على يد ابنه عبد الناصر، الذي اعتدى عليه بعصا داخل المنزل، قبل أن يلوذ بالفرار.

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اتهمت شقيقة المتهم شقيقها بقتل والده، وأكدت أنه اعتاد التعدي عليه.

 

و الشرطة ألقت القبض على الجاني، وبدأت النيابة التحقيق في الواقعة بتهمة القتل العمد، فيما أُحيل الجثمان للتشريح.

 

لبنان 24 

 

 

 
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