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جريمة مروعة تهز الشارع التركي وتكشف مفاجأة عن الجاني

اسطنبول
اسطنبول
 
الجمعة، 18-07-2025 10:12 م
الوكيل الإخباري-   هزّت جريمة مروعة وقعت في تركيا الرأي العام، بعد العثور على جثة الطالبة الجامعية عائشة توكيياز (22 عاماً) داخل حقيبة على جانب طريق في منطقة أيوب سلطان بمدينة إسطنبول.اضافة اعلان


وتواصل السلطات التحقيق في القضية التي أسفرت حتى الآن عن توقيف سبعة أشخاص، بينهم القاتل جميل كوتش، الذي اتُهم بارتكاب جريمة "قتل مع سبق الإصرار"، بينما وُجّهت للموقوفين الآخرين تهم "المساعدة في القتل مع سبق الإصرار".

وتبيّن أن جميل كوتش، الشرطي السابق، متهم أيضاً في جريمة قتل أخرى تحقق فيها النيابة العامة في ديار بكر، تتعلق بوفاة فتاة شابة من أصول تركمانية قبل عامين في ظروف غامضة، حيث تم العثور على آثار حمضه النووي تحت أظافر الضحية.

وفي تصريح لها عبر قناة "CNN Türk"، أوضحت الصحفية ميرفي توكاز أن التحقيق يسلط الضوء على نقطتين مهمتين: الأولى هي أن وزارة الداخلية عيّنت مفتشين للتحقيق في الجريمة، أحدهما مدني والآخر من الشرطة. والثانية هي أن جميل كوتش ارتكب جريمة سابقة، ما قد يساعد فرق التحقيق في تتبّع سلوكه.

ووفقًا لإفادته أمام النيابة، قال كوتش إن عائشة كانت تحت تأثير المخدرات عندما دعاها إلى منزله للحديث معها، لكنها سقطت فجأة على الدرج وارتطم رأسها، ما أدى إلى فقدانها الوعي. وادّعى أنه شعر بالذعر، وطلب مساعدة أصدقائه، ثم وضع الجثة داخل حقيبة وبدأ العمل على التخلص منها بمساعدتهم.

وكانت أول محطة بعد وقوع الجريمة هي محطة وقود يملكها أحد أصدقائه. هناك، قاموا بقطع التيار عن كاميرات المراقبة لتجنب توثيق تحركاتهم. لكن أحد الشركاء قرر التراجع عن المساعدة بعد هذه الخطوة.

لاحقاً، توجّه كوتش إلى مطعم شرقي (ميخانة)، وتواصل مع سائق سيارة أجرة، واقترح عليه التخلص من الجثة مقابل 500 ألف ليرة تركية، بحيث يحصل هو واثنان آخران على 100 ألف ليرة لكل منهم. تم الاتفاق، لكن ما أفشل الخطة هو توجّه شقيقة عائشة إلى الشرطة للإبلاغ عن اختفائها.

وأثناء التحقيقات، تم العثور على جثة عائشة داخل حقيبة في منطقة أيوب سلطان. وبفحص سجل كوتش، تبيّن أنه مطرود من جهاز الشرطة العام الماضي، وله سجل جنائي حافل.

وفي جريمة ديار بكر السابقة، التي تعود لعامين، كانت الضحية قد سقطت من الطابق الثامن وتوفيت، لكن التحقيقات أثبتت وجود آثار DNA لجميل كوتش تحت أظافرها، ما دفع النيابة العامة لإعداد لائحة اتهام تطالب بالسجن المؤبد بحقه بتهمة القتل العمد.

ويُنتظر الآن صدور تقرير معهد الطب الشرعي لتحديد تفاصيل الجريمة بدقة، في حين تستمر السلطات بتوسيع التحقيق. وتم توقيف سبعة أشخاص حتى الآن، بينهم كوتش، في إطار هذه القضية التي صدمت المجتمع التركي.

روسيا اليوم 
 
 
gnews

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